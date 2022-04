TSV Eintracht Karlsfeld empfängt Aufsteiger SV Bruckmühl - TSV-Coach Jaschke erwartet Kampf

Teilen

Mit viel Schwung gegen Bruckmühl: Leon Ritter und seine Karlsfelder wollen im Heimspiel gegen den Aufsteiger nichts anbrennen lassen. © habschied

Der TSV Eintracht Karlsfeld empfängt am Samstag den Aufsteiger SV Bruckmühl zum Landesliga-Duell.

Karlsfeld – Der Ballast ist abgeworfen. Am vergangenen Wochenende hat der TSV Eintracht Karlsfeld seinen ersten Sieg nach der Winterpause gefeiert – im sechsten Anlauf. „Jetzt wollen wir eine Serie starten“, sagt Jochen Jaschke, der Trainer des Tabellenvierten der Landesliga Südost, vor dem Heimspiel gegen den SV Bruckmühl. Wenn die Gäste so auftreten wie im Hinspiel, könnte es ein ungemütlicher Samstag (Anstoß: 13 Uhr) für die Karlsfelder werden.

Als sich beide Mannschaften vor sieben Monaten zum ersten Mal in dieser Saison begegnet sind, wurde es hitzig. Die Eintracht reiste als Tabellenführer zum Aufsteiger, der körperbetont spielte und der Elf von Jaschke den Schneid abkaufte. Im Spiel nach vorne agierte der TSV ideenlos, hinzu kamen ungewohnte Fehler und eine Rote Karte für Kilian Cuni. Der Treffer von Leon Ritter war zu wenig für einen Punkt, am Ende stand ein 1:2 in der Bilanz.

Cuni, eine der Stützen der Karlsfelder Defensive, wird das Rückspiel verpassen. Der Innenverteidiger verletzte sich am vergangenen Spieltag beim 2:1-Erfolg gegen Kirchheim am Knie, mit dem er schon in der Vorbereitung Probleme hatte. „Er hat gesagt, dass es dieses Mal nicht so schlimm ist. Am Wochenende fällt er aber sicher aus“, sagt Jaschke. Hinzu kommen Spieler, die auf der Kippe stehen. Torhüter Dominik Krüger, Dominik Schäffer und Thomas Ettenberger waren krank, andere sind angeschlagen. „Es hat schon mal besser ausgesehen“, so Jaschke.

Jochen Jaschke: „Wir wollen den vierten Platz auf jeden Fall halten“

Doch Ausfälle von etablierten Kräften sind die Chance für junge Akteure wie Peter Wuthe, Florian Schrattenecker, Lorenzo Kehl oder Simon Huber. „Die Jungs haben einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Jaschke. Und weiter: „Wir wollen ihnen in den kommenden Wochen mehr Einsatzzeit geben.“ Das bedeutet jedoch nicht, dass die Karlsfelder bei sieben ausstehenden Ligaspielen in die Experimentierphase übergehen und die Saison abschenken. Im Gegenteil, der Eintracht-Trainer vertraut seiner jungen Garde. „Wir wollen den vierten Platz auf jeden Fall halten. Und wenn wir eine Serie starten, können wir vielleicht sogar noch mal an Unterföhring herankommen“, so Jaschke.

Der Gegner aus Bruckmühl ist mit zwei Siegen aus der Winterpause gestartet, aus den vergangenen vier Partien holte der Aufsteiger aber nur noch einen Punkt. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mit acht Punkten zwar komfortabel, doch Jaschke rechnet auch im Rückspiel mit viel Widerstand. „Ich gehe davon aus, dass sie wieder sehr giftig sein werden“, so der TSV-Trainer. „Und falls es so windig ist wie an den letzten Tagen, könnte es wie Roulette werden.“ Wenn die Eintracht wieder so diszipliniert wie gegen Kirchheim spielt und sich nicht anstacheln lässt, hat sie sehr gute Chancen auf den zweiten Sieg in diesem Kalenderjahr. (Moritz Stalter)