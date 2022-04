TSV Eintracht Karlsfeld nach Pleite gegen Bruckmühl: „Die Luft ist momentan raus“

Harter Zweikampf Karlsfelds Torjäger Leon Ritter (re.) im Duell mit dem Kirchanschöringer Lukas Piendl, der vor seinem Wechsel zum SVK für Raubling gekickt hat. © HAB

Der TSV Eintracht Karlsfeld verliert endgültig den Anschluss an die Relegationsplätze. Gegen den SV Bruckmühl setzt es eine Heimniederlage.

Karlsfeld - Viel Ballbesitz kann ein Zeichen für Überlegenheit sein, aber nur dann, wenn die Spieler den Ball gerne hätten. Fährt eine Mannschaft jedoch die Verteidigungstaktik, so wie der SV Bruckmühl im Landesligaspiel beim TSV Eintracht Karlsfeld, benötigt der Gegner Ideen. Hat er die nicht, ist die optische Überlegenheit wertlos.

Die Karlsfelder können davon berichten, denn trotz deutlich größerer Spielanteile haben sie sich gegen den SVB keine Chance erspielt und die Partie mit 0:1 verloren, weil die Gäste eine ihrer beiden Möglichkeiten genutzt hatten. „Die Luft ist momentan raus“, stellte Eintracht-Trainer Jochen Jaschke fest. Jaschke und sein Trainerkollege Sebastian Stangl wollten dem Vakuum entgegenwirken.

Sie hatten angekündigt, „der jungen Garde in den kommenden Wochen mehr Einsatzzeit zu geben“, um fehlende körperliche und mentale Frische auszugleichen. So rotierten gegenüber dem 2:1-Sieg eine Woche zuvor gegen Kirchheim Florian Schrattenecker und Lukas Paunert in die Startelf. Letzterer lief erstmals nach seinem Kreuzbandriss in dieser Landesliga-Saison auf. Der 21-Jährige verteidigte in der Dreier-Abwehrkette zentral zwischen Sebastian Schneyer und Thomas Ettenberger – und er sorgte für Stabilität.

„Wir sind gut gestanden“, sagte auch Jaschke. Die Idee, mit Leon Ritter und Dominik Schäffer zwei laufstarke Spieler als Doppelspitze aufzustellen, verpuffte allerdings. Denn Bruckmühl verdichtete das Zentrum und gab den Angreifern keine Räume, um Fahrt aufnehmen zu können. Der Ballbesitzvorteil der Karlsfelder verpuffte. „Im Endeffekt haben wir uns keine Chancen herausgespielt. Wir waren vor dem Tor zu harmlos“, so Jaschke. Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel fehlte der Karlsfelder Offensive der Schlüssel zum Gästetor. Nach einer Stunde wagten sich die Gäste dann mal nach vorne. Nach einem Einwurf nahe der Eckfahne segelte eine Flanke hoch in Richtung zweiter Pfosten. Der Wind gab dem Ball eine Flugbahn, die die Karlsfelder Verteidigung um Keeper Fabian Müske nicht so gut einschätzte wie Anian Folger. Der Bruckmühler köpfte zum 0:1 ein. Karlsfeld brauchte eine Reaktion. Die Eintracht-Spieler versuchten alles. „Wir haben es mit Diagos, hohen Bällen aber auch wie im Handball rund um den Strafraum probiert“, schilderte Jaschke die Bemühungen.

Doch Bruckmühl klärte Angriff um Angriff und hatte rund zehn Minuten vor Schluss den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch der eingewechselte Ivan Ivanovic klärte kurz vor der Linie. Es blieb beim 0:1, und das war dann auch der Endstand. Damit bleiben die Karlsfelder bei sieben Punkten aus ihren sieben Partien nach der Winterpause stehen. Zu wenig, um noch einmal Rang zwei anvisieren zu können, aber zu viel, um die Verfolger aufschließen zu lassen. „Das macht es nicht einfacher, die Motivation für die letzten Wochen der Saison zu finden“, so Jaschke. Denn den vierten Tabellenplatz wollen die Karlsfelder auf jeden Fall behalten. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - SV Bruckmühl 0:1 (0:0) TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Florian Jörg Schrattenecker – Ivan Ivanovic, Philip Lorber, Michael Dietl, Simon Huber, Peter Wuthe SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Thomas Mühlhamer, Gerhard Stannek, Thomas Festl, Anian Folger, Michele Cosentino, Maximilian Gürtler, Christoph Bott, Maximilian Biegel, Stefan Scherhag, Maximilian Pichler – Sebastian Marx, Luca Piga, Maurice Koller, Lukas Piendl Zuschauer: 60 Tor: 0:1 (60.) – Anian Folger.