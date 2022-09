TSV Eintracht Karlsfeld: Krummes Ding aus 65 Metern entscheidet Spiel - „Kein Vorwurf an Fabian“

Es fehlten die Ideen: Die Eintracht um Kubilay Celik (rechts) und Christoph Traub (Mitte) konnten Pullach, links Dominik Bacher, nicht in Verlegenheit bringen. © habschied

Andrej Ogorodnik versuchte es aus 65 Metern. Der Ball segelte immer weiter und senkte sich mit einer krummen Flugkurve über Fabian Müske in dessen Kasten.

Karlsfeld – Ein toller Treffer. Die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld waren die Leidtragenden. Sie haben wegen dieses Fernschuss-Treffers das neu angesetzte Spiel gegen den SV Pullach mit 0:1 verloren. Ein Dämpfer für die Karlsfelder, denn sie wollten an die Leistung vom 4:3-Sieg gegen Traunstein anknüpfen und ihren Aufwärtstrend bestätigen.

Zunächst sah es auch gut aus. „Wir waren im Spiel, mussten aber geduldig sein“, sagte Eintracht-Trainer Ugur Alkan. Da sich die Gäste auf die Defensive konzentrierten und auf Konter lauerten, war bei den Karlsfeldern Vorsicht angesagt. Bloß nicht in die Falle der Gäste tappen. Aus dem Spiel heraus passierte dann auch relativ wenig. Dafür hatte Ivan Ivanovic nach einem Eckball die Eintracht-Führung auf dem Kopf (12.), doch SVP-Torhüter Marijan Krasnic und seine Vorderleute bereinigten die Situation.

Pullach verdichtete das Zentrum, weshalb die Heimelf den Weg über die Flügel wählte. „Wir haben von der Mitte nach außen gespielt und sind dann auch zum Flanken gekommen, die sind aber nicht angekommen“, so Alkan. Den letzten Pass spielte die Eintracht zu ungenau. Da die Defensive um Torhüter Müske mögliche Kontersituationen verhinderte, ging es torlos in die Kabine. Zur Erinnerung: Im ursprünglich angesetzten Vergleich beider Teams vor zweieinhalb Wochen war nach 45 Minuten wegen eines starken Unwetters Schluss.

Dieses Mal war am Himmel keine Gefahr in Sicht, und auch auf dem Feld blieb es vor beiden Toren weiterhin ruhig – mit wenigen Ausnahmen. Eine Chance hatte Pullach durch den eingewechselten Nam Nguyen. Dieser hatte sein Team am vergangenen Wochenende als Joker zum 1:0-Erfolg beim ASV Dachau geschossen, dieses Mal fand er seinen Meister in Müske, der den Ball über die Latte lenkte.

Wenig später war Müske chancenlos. Nach einem hart geführten Zweikampf lief die Partie weiter. Ogorodnik versuchte es aus 65 Metern. Der Ball segelte über den offensiv mitspielenden Müske ins Netz (65.). „Kein Vorwurf an Fabian. Das Mitspielen ist seine große Stärke. Und der Ball hatte eine krumme Flugbahn“, sagte Trainer Alkan. Die Eintracht versuchte in der Folge, die Niederlage abzuwenden. Im letzten Drittel fehlten aber die Ideen. So blieb es beim 0:1, der vierten Niederlage ohne eigenen Treffer in den vergangenen fünf Spielen.

Pullach ist durch den zweiten 1:0-Sieg im Landkreis Dachau innerhalb weniger Tage auf Rang elf geklettert. Die punktgleichen Karlsfelder liegen zwei Plätze dahinter. Am Freitag um 19.30 Uhr hat die Alkan-Elf beim SE Freising die Chance, zurück in die Erfolgsspur zu finden. (Moritz Stalter)