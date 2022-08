Eintracht Karlsfeld vom Gewitter ausgebremst: Spielabbruch gegen den SV Pullach

Teilen

Vor der Gewitter-Finsternis: Eintracht-Anfgreifer Leon Ritter (l.) versucht an einem Pullacher vorbei zu kommen. © Habschied

Als der Himmel immer dunkler wurde, ahnte es das Publikum der Landesliga-Partie zwischen dem TSV Eintracht Karlsfeld gegen den SV Pullach bereits.

Karlsfeld – Es könnte eng werden mit den kompletten 90 Minuten. Die erste Halbzeit brachten beide Mannschaften immerhin noch zu Ende, doch danach war wegen des Unwetters mit Gewitter und Starkregen nicht mehr an Fußball zu denken. Die Partie wurde abgebrochen. Der Nachholtermin steht noch nicht fest.

Das hatten sich die Karlsfelder anders vorgestellt. Sie wollten eine Antwort zeigen auf die schwächeren Leistungen gegen Eggenfelden (0:1) und in Wasserburg (0:3). Die Eintracht hatte gegen den schwach gestarteten Bayernliga-Absteiger zwar die besseren Möglichkeiten, doch der Ball landete wie in den beiden vergangenen Spielen nicht im Tor. Mitte der ersten Halbzeit wanderten die Blicke der Fans immer häufiger weg vom Spielfeld in Richtung Himmel. Gegen Ende der Halbzeit wechselten viele dann bereits unter das Tribünendach. Der Eintracht-Liveticker prognostizierte bereits kurz vor der Halbzeit: „Das Spiel wird heute aufgrund eines Unwetters nicht regulär beendet.“ Er sollte recht behalten.

Mit dem Halbzeitpfiff setzte der Regen ein. Das Schiedsrichtergespann verschob den Beginn der zweiten Halbzeit zunächst, setzte später ein 20-minütiges Zeitlimit. Und als immer noch keine Besserung in Sicht war, wurde das Spiel abgebrochen. Wann das Duell nachgeholt wird, ob es neu angesetzt wird oder beim Stand von 0:0 zur zweiten Halbzeit startet, steht noch nicht fest. (stm)