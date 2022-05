„Toll für die jungen Spieler“: Eintracht Karlsfeld sichert durch Sieg Platz vier ab

Teilen

Sein Treffer brachte die Karlsrfelder Eintracht auf die Siegerstraße: Dominik Schäffer, der es hier gleich mit drei Ampfinger Spielern aufnimmt. © HAB

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Ampfing mussten die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld etwas verändern.

Karlsfeld - „Wir wollen den Spaß in den Vordergrund stellen und den Druck von der Mannschaft nehmen“, sagte Eintracht Trainer Sebastian Stangl. Neben der Einstellung haben die Karlsfelder auch das System verändert. Etwas tief stehender und abwartender sind sie aufgetreten – und damit waren sie erfolgreich.

Nach dem 2:0-Sieg, übrigens erst der dritte Erfolg in der Rückrunde, haben die Karlsfelder den vierten Tabellenplatz fast sicher. Stangl und sein Kollege Jochen Jaschke schickten in ihrem drittletzten Spiel als Eintracht-Trainer eine junge Elf aufs Feld. Sieben Spieler waren maximal 22 Jahre alt. Daneben sollten Torhüter Dominik Krüger, die Schäffer-Brüder Fabian und Dominik sowie Dominik Pöhlmann mit ihrer Erfahrung für Stabilität sorgen.

„Wir haben so noch nie zusammengespielt, aber wir hatten ja nichts zu verlieren“, sagte Stangl. Trotz der defensiveren Grundausrichtung war die Eintracht in den ersten Minuten das gefährlichere Team. Leon Ritter und zweimal Pöhlmann hatten sehr gute Möglichkeiten liegen, doch Ampfing überstand die Phase ohne Gegentreffer und wurde dann stärker. Stürmer Goran Divkovic beschäftigte die Karlsfelder Defensive, die stand mit Lukas Paunert und Fabian Schäffer aber sicher.

Torlos ging es in die Pause. Ampfing presste nach dem Seitenwechsel höher. Die Gäste mussten auch aktiver werden, denn sie sind nach einer Niederlagenserie wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt. Ein Sieg musste her. Und nach einer Stunde hatten die Gäste dann die Riesenchance auf die Führung. Daniel Toma steuerte von links auf Torhüter Krüger zu, doch der wehrte den ersten Versuch ab – direkt auf den Fuß von Liviu Pantea. Der hatte das leere Tor vor sich, knallte den Ball aber aus fünf Metern drüber. Sogar die Karlsfelder Ersatzspieler, die sich neben dem Tor aufwärmten, schlugen ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen. Da war es, das Glück, das der Eintracht in der Rückrunde häufig fehlte.

Wenig später jubelten die Karlsfelder dann auf der Gegenseite. Nach einem langen Ball von Pöhlmann blieb Dominik Schäffer cool im direkten Duell mit dem Ampfinger Keeper Domen Bozjak (66.) – 1:0. Ampfing musste offensiver werden, der Eintracht boten sich dadurch Räume für Konter. Ritter hatte Chancen auf den zweiten Treffer, konnte aber keine davon nutzen. So blieb es ein enges Duell bis in die Nachspielzeit.

Da war es Joker Simon Huber (90+1), der nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Abdul Bangura das Tor zum 2:0-Endstand erzielte. „Toll, gerade für ein paar der jungen Spieler, die noch nicht wussten, wie sich ein Landesliga-Sieg anfühlt“, sagte Stangl, der kleine Zweifel vor der Partie nicht verheimlichte: „Wir waren uns nicht sicher, ob das mit den sechs Umstellungen gut geht. Aber die Jungs haben es sehr gut gemacht.“ (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV E. Karlsfeld - TSV Ampfing 2:0 (0:0)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Peter Wuthe, Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Lukas Paunert, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Florian Jörg Schrattenecker, Lorenzo Kehl – Simon Huber, Abdul Bangura, Furkan Ocaktan TSV Ampfing: Domen Bozjak, Urban Halozan, Daniel Toma, Anel Salibasic, Oliver Weichhart, Michael Steppan, Goran Divkovic, Irfan Selimovic, Atakan Akdemir, Teodor Popa, Birol Karatepe – Nadil Buljubasic, Endurance Ighagbon, Lukas Huber, Liviu Pantea, Codrin Peii Zuschauer: 42 Tore: 1:0 (66.) – Dominik Schäffer. 2:0 (90.+1) – Simon Huber