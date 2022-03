TSV Karlsfeld gegen Grünwald: Sattelberger trifft auf alten Kollegen vom SC Freiburg

Eine schwere Aufgabe erwartet Marko Juric & Co. in Grünwald, die Münchner sind derzeit gut drauf. © hab

Pascal Sattelberger und Severin Buchta spielten gemeinsam für die U19 des SC Freiburg Fußball, am Dienstag (19.30 Uhr) treffen beide im Pflichtspiel aufeinander.

Karlsfeld – Pascal Sattelberger und der TSV Eintracht Karlsfeld gastieren beim TSV Grünwald, bei dem der ehemalige Zweitligaspieler Severin Buchta unter Vertrag steht.

Im Hinspiel bejubelten die Karlsfelder einen 1:0-Sieg, doch vor dem Rückspiel spricht die Form eher für den Gegner.

Der TSV Grünwald ist mit zwei Siegen aus der Winterpause in die Frühjahrsserie gestartet, der momentane Tabellenzehnte erzielte dabei neun Tore. Noch nicht optimal läuft es bei der Karlsfelder Eintracht, sie wartet auch nach zwei Auftritten noch auf ihren ersten Dreier im Jahr 2022.

Immerhin lieferten die Karlsfelder mit dem 2:2 beim Tabellenzweiten Unterföhring in der vergangenen Woche eine zufriedenstellende Antwort auf das vorhergegangene 1:2 gegen Rosenheim ab.

„Wir brauchen endlich drei Punkte, Grünwald ist aber ein starker Gegner. Wir wissen, dass es dort sehr schwer wird“, sagt Eintracht-Trainer Jochen Jaschke. Der Karlsfelder Kader bleibt unverändert gegenüber dem Remis in Unterföhring.

Dies heißt, dass in der Verteidigung wieder Ivan Ivanovic und Sebastian Schneyer auflaufen könnten. Sie würden einem Grünwalder Angreifer in Topform begegnen, den der junge Jordi Woudstra hat einen Lauf. Er steuerte nach der Winterpause jeweils zwei Tore zu den Siegen in Landshut (5:2) und gegen Töging (4:2) bei. Doch dass die Karlsfelder mit ihren Aufgaben wachsen, haben sie nicht nur in dieser Saison mehrfach bewiesen. (stm)