„Steigern uns von Spiel zu Spiel“: TSV Eintracht Karlsfeld spielt sich in Spitzengruppe der Liga

In Riesenschritten nähert sich der Karlsfelder Rückkehrer Kubilay Celik (re.) seiner Bestform. Beim 4:1 gegen Geretsried erzielte das Eintracht-Ass zwei Treffer. © HAB

Die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld haben im Heimspiel gegen den TuS Geretsried bewiesen, dass sie auf einem guten Weg sind.

Karlsfeld - Als die Partie kurz vor der Halbzeitpause hätte kippen können, legte die Heimelf direkt die erneute Führung nach – und damit den Grundstein zum 4:1-Erfolg, ihrem zweiten Saisonsieg. Am vergangenen Wochenende hatten die Karlsfelder mit 5:1 beim TSV Ampfing gewonnen – nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. An diese Vier-Tore-Halbzeit knüpfte die Elf von Trainer Ugur „Jay“ Alkan gegen Geretsried an.

„Es läuft immer besser. Wir haben dieses Mal über 90 Minuten gut gespielt“, sagte Alkan. In der sechsten Minute initiierte Fitim Raqi die Führung mit einem scharf getretenen Freistoß von der Seite. Lukas Paunert setzte sich im Zentrum durch und köpfte wuchtig zum 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken bestimmte Karlsfeld das Spiel in der ersten Halbzeit. „Wir haben mehrere gute Chancen, Geretsried hatte eigentlich keine Abschlüsse“, so Alkan. Er setzte im Tor auf Fabio Di Salvo und löste damit ein Versprechen ein, jedem seiner drei Torhüter Einsatzzeit zu geben. Nach Dominik Krüger an den ersten beiden Spieltagen und Fabian Müske in Ampfing war nun Di Salvo am Zug.

Der Neuzugang erlebte einen ruhigen Abend, rückte beim Ausgleich der Gäste aber in den Mittelpunkt. Torschütze Paunert brachte den Schlussmann mit einem unsauberen Rückpass in Bedrängnis, dieser klärte ins Seitenaus. Wenig später segelte der Ball hoch in den Strafraum, wo sich TuS-Stürmer Sebastian Schrills gegen Di Salvo robust durchsetzte. Der Karlsfelder Keeper beschwerte sich nach der laut Alkan „fragwürdigen Aktion“ beim Schiedsrichter – ohne Erfolg.

TSV Eintracht Karlsfeld: Rückstand hält nicht lange

Aber: Die Karlsfelder hakten den Ausgleich schnell ab und jubelten drei Minuten später über die erneute Führung, weil Kubilay Celik einen 16-Meter-Freistoß via Unterkante der Latte ins Netz beförderte. Das Traumtor war der Schlusspunkt der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel machte die Eintracht so weiter wie in Durchgang eins. Die Heimelf ließ die TuS-Offensive nicht zur Entfaltung kommen. „Wir haben wirklich stark nach hinten gearbeitet“, lobte Alkan seine Mannschaft. Und weiter: „Die Geretsrieder haben mit Srdan Ivkovic einen der besten Stürmer der Liga, unserer Verteidiger haben ihn aber fast komplett aus dem Spiel genommen.“

Kubilay Celik packt mit seinem Doppelpack den Deckel drauf

Und vorne nutzte der TSV seine Chancen. Leon Ritter erzielte nach einer Kopfballablage von Abdul Bangura den dritten Treffer (60.). Danach wechselte Alkan dreimal, auf die Ordnung hatte dies aber keinen negativen Einfluss. „Die Spieler, die reingekommen sind, waren sofort da“, so Alkan. Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt bis in die Schlussphase. Da markierte Celik mit seinem zweiten Treffer des Abends den 4:1-Endstand.

„Wir steigern uns von Spiel zu Spiel. Der Sieg tut uns gut“, freute sich Alkan. Innerhalb von zwei Spieltagen hat sich der TSV in die Spitzengruppe der Liga gespielt. Die wird von der SpVgg Landshut angeführt.

Am kommenden Samstag, 6. August, treffen beide Teams in Landshut aufeinander. Es wird gleichzeitig das Duell der beiden treffsichersten Offensivabteilungen der ersten vier Spieltage.

TSV Eintracht Karlsfeld - TuS Geretsried 4:1 (2:1)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio Di Salvo, Fabian Schäffer, Fitim Raqi, Florian Jörg Schrattenecker, Lukas Paunert, Osman Akbulut, Abdul Bangura, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Marco Schlittmeier, Kubilay Celik – Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Christoph Traub, Thomas Ettenberger, Simon Huber.

TuS Geretsried: Simon Voß, Ludwig Buchmair, Benedikt Buchner, Lukas Kellner, Sebastian Schrills, Jonathan Bahnmüller, Anton Berger, Simeon Zoumis, Fabio Pech, Benjamin Fister, Srdan Ivkovic – Michael Öttl, Jonas Gall, Fabian Bauer, Lars Maison, Marc Thiess.

Zuschauer: 75.

Tore: 1:0 (6.) – Lukas Paunert. 1:1 (40.) – Sebastian Schrills. 2:1 (43.) – Kubilay Celik. 3:1 (60.) – Leon Ritter. 4:1 (84.) – Kubilay Celik.