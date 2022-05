TSV Eintracht Karlsfeld: „Wahnsinnstor“ aus 60 Metern sichtert Platz vier ab

Lukas Paunert erzielte den Anschlusstreffer. © hab

Der Rumpler in der Halbzeitpause war nötig. Danach hat der TSV Eintracht Karlsfeld im Landesliga-Duell beim Tabellennachbarn TuS Holzkirchen eine Aufholjagd gestartet.

Holzkirchen/Karlsfeld - Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands reichte es für ein 2:2 Unentschieden, weil sich die Gäste steigerten und Dominik Schäffer in der Schlussphase einen Geistesblitz hatte.

Durch den Punktgewinn haben die Karlsfelder den Gegner aus Holzkirchen auf Distanz gehalten, der vierte Tabellenplatz ist ihnen bereits vor dem abschließenden Spieltag nicht mehr zu nehmen. „Platz vier ist ein überragendes Resultat“, freute sich Eintracht-Trainer Jochen Jaschke. In Holzkirchen hat aber erst einmal wenig auf einen erfreulichen Nachmittag hingedeutet.

Die Karlsfelder starteten fahrig. Mehrere Male spielten sie den Ball ihren Holzkirchnern direkt in den Fuß, dann wurde es brenzlig. „Nach 20 Minuten hätte es 0:5 stehen können“, gab Jaschke zu. Der Pfosten und im letzten Moment geblockte Schüsse sorgten aber dafür, dass es Mitte der ersten Halbzeit 0:0 stand.

In der 23. Minute musste TSV-Keeper Fabian Müske dann hinter sich greifen. Nach einer Freistoßflanke bekamen die Karlsfelder keinen Zugriff, Maximilian Drum (23.) erzielte mit einem trockenen Schuss die Führung für die Gastgeber. Vier Minuten später lagen die Gäste sogar mit zwei Treffern im Hintertreffen, weil Müske nach einem Steilpass der Holzkirchner unglücklich ausgesehen hatte und den Ball ins eigene Netz bugsierte. Das Tor wurde Stefan Lechner gutgeschrieben.

Doch nicht nur wegen des Rückstands war die erste halbe Stunde aus Sicht der Gäste eine Katastrophe. Sie verloren mit Fabian Schäffer und Philip Lorber auch zwei Spieler. Schäffer knickte nach einem Kopfball-Duell um und musste wegen einer Sprunggelenksverletzung vom Feld (18.). Der für ihn eingewechselte Lorber drückte sich bei einer unglücklichen Bewegung das Knie durch und musste eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung wieder vom Feld (33.).

„Wir hoffen, dass es kein Kreuzbandriss ist“, sagte Jaschke. Immerhin: In den Minuten vor der Halbzeitpause steigerten sich die Gäste. Jaschke wurde bei seiner Ansprache dennoch lauter: „Es hat gerumpelt.“

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. Peter Wuthe, der in der Sturmspitze begonnen hatte, tauschte mit Flügelstürmer Leon Ritter die Plätze. Das funktionierte besser. Und auch das Ergebnis sah ab der 50. Minute angenehmer aus: Lukas Paunert sorgte mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball von Dominik Pöhlmann für Spannung – 1:2 (50.). Die Eintracht war am Drücker, die großen Chancen fehlten aber. Eine besondere Aktion musste her.

Die lieferte Dominik Schäffer in der 83. Minute: Der Mittelfeldspieler kam in der eigenen Spielhälfte an den Ball und sah, dass TuS-Schlussmann Markus Grünewald zu weit vor seinem Tor steht. Schäffer zog aus rund 60 Metern ab – und er traf die Kugel so perfekt, dass sie unter der Latte des Holzkirchner Tores einschlug. Ein Traumtor und gleichzeitig der 2:2-Endstand. „Der Wahnsinn“, kommentierte Jaschke den Ausgleichstreffer.

Nach dem Sieg im Sparkassencup am vergangenen Mittwoch (3:1 gegen den ASV Dachau) haben die Karlsfelder ihr Saisonziel damit vorzeitig erreicht. „Es war eine super Woche – von den Verletzungen heute mal abgesehen“, so Jaschke. stm

Stenogramm

TuS Holzkirchen - TSV Eintracht Karlsfeld 2:2 (2:0)

TuS Holzkirchen: Markus Grünewald, Sebastian Bauer, Benedict Gulielmo, Stefan Lechner, Sean Erten, Florian Siebler, Andreas Bauer, Maximilian Drum, Franz Fischer, Tobias Seidl, Sepp Kollie – Florian Mayer, Nikolaos Rizzo, Riccardo Ferraro, Lukas Krepek

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Peter Wuthe, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fabian Schaeffer, Lukas Paunert, Nicolas Frank, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer – Philip Lorber, Abdul Bangura, Thomas Ettenberger, Furkan Ocaktan

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 (23.) – Maximilian Drum. 2:0 (27.) – Stefan Lechner. 2:1 (50.) – Lukas Paunert. 2:2 (83.) – Dominik Schäffer.