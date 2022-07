TSV Eintracht Karlsfeld will Serie gegen Kirchheimer SC ausbauen

Der TSV Eintracht Karlsfeld ist seit drei Jahren ungeschlagen gegen den Kirchheimer SC. Am heutigen Dienstagabend soll die Serie ausgebaut werden. © hab

Wie in den vergangenen beiden Spielzeiten startet die Landesliga Südost auch in dieser Saison mit einer Englischen Woche. Der TSV Eintracht Karlsfeld ist am heutigen Dienstag gegen den Kirchheimer SC im Einsatz.

Karlsfeld - Er wird versuchen, zum dritten Mal in Folge am zweiten Spieltag zu gewinnen. Der Gegner liegt den Karlsfeldern, gehörte aber zu den stärksten Teams der vergangenen Rückrunde.

Nur das Spitzentrio Erlbach, Unterföhring und Schwaig holte in der zweiten Saisonhälfte 2021/2022 mehr Punkte als der KSC. Durch die Leistungssteigerung sicherten sich Spielertrainer Steven Toy und seine Mannschaft das Ticket für eine weitere Landesliga-Spielzeit.

Doch die Kirchheimer ruhten sich nicht darauf aus, sondern verstärkten sich im Sommer noch einmal. Der Star im Kader ist Korbinian Vollmann. Der Ex-Profi absolvierte fast 90 Zweitliga-Spiele für 1860 München und den SV Sandhausen. Seine letzte Begegnung im Unterhaus liegt nur etwas mehr als drei Jahre zurück. Mit 28 Jahren gehört Vollmann alles andere als zum alten Eisen, dennoch kehrte er 2021 als Co-Spielertrainer zu seinem Heimatverein zurück.

TSV Eintracht Karlsfeld: im Auftaktspiel den Sieg knapp verpasst

Bekommen die Karlsfelder den Mittelfeldspieler in den Griff, dann steigen die Chancen auf den ersten Saisonsieg. Denn diesen verpasste die Eintracht am ersten Spieltag knapp. Zehn Minuten fehlten, um bei den Sportfreunden Schwaig, Dritter der vergangenen Saison, drei Punkte zu holen. Mit dem 2:2-Remis konnte Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan leben, auch wenn er zugab: „Ein bisschen enttäuscht sind wir schon, weil mehr drin war.“ Die Karlsfelder hatten mehr und die besseren Chancen, für drei Punkte reichte es aber nicht.

„Ich sehe es trotzdem positiv. Wichtig war, dass wir uns Chancen gegen einen starken Gegner erspielen. Irgendwann gehen die Bälle rein“, so Alkan. Wie in Schwaig können die Karlsfelder auch gegen Kirchheim die maximal möglichen 22 Spieler auf den Spielberichtsbogen eintragen. Das Ziel ist, die Serie gegen Kirchheim auszubauen: Die vergangenen drei Punktspiele gewann der TSV, die letzte Niederlage liegt knapp drei Jahre zurück.