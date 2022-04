„Muss mir als Student meinen Lebensunterhalt finanzieren“: Sattelberger fehlt Karlsfeld an Samstagen

Wird schmerzlich vermisst: Karlsfelds Distanzschütze Pascal Sattelberger steht der Eintracht in Samstagspielen aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. © HAB

Drei der vier jüngsten Landesliga-Treffer des TSV Eintracht Karlsfeld erzielte ein Spieler, der die vergangenen beiden Partien verpasst hat: Pascal Sattelberger.

Samstag, 13 Uhr: Der torgefährliche Mittelfeldspieler fehlt auch im Heimspiel gegen den FC Töging – und damit geht den Karlsfeldern die Torgefahr aus der Distanz verloren. Die Fernschüsse Sattelbergers wären dem Tabellenvierten derzeit eine große Hilfe.

Der TSV tut sich momentan schwer, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. An den vergangenen beiden Spieltagen folgte auf die 0:1-Niederlage gegen Bruckmühl ein 1:1-Remis in Landshut. Dort zeigte die Eintracht nach der Roten Karte für Fabian Schäffer zwar Moral, doch für den zweiten Dreier nach der Winterpause hat es erneut nicht gereicht. Den einzigen Ligaerfolg im Kalenderjahr feierten die Karlsfelder am 31. März gegen den Kirchheimer SC.

Die beiden Tore beim 2:1-Sieg an jenem Donnerstagabend erzielte Sattelberger – eines per Freistoß, den anderen Treffer per Fernschuss. Auch am vorangegangenen Spieltag, beim 3:3 in Freising, hatte Sattelberger aus der Distanz – an einem Freitagabend. Die Wochentage sind in diesem Fall keine Randnotiz, sondern entscheidend. Denn Sattelberger steht der Eintracht an Samstagen nicht zur Verfügung. „Ich arbeite als Werkstudent bei Sky und schneide dort Highlight-Clips. Und wenn die Bundesliga am Samstag spielt, ist die Redaktion dort voll besetzt“, erzählt Sattelberger. Und weiter: „Irgendwie muss ich mir als Student ja meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und der Job macht wahnsinnig viel Spaß.“

Der 26-Jährige würde dennoch gerne häufiger selbst auf dem Platz stehen, als den Bundesliga-Profis zuzusehen. Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 hat sich der ehemalige A-Junioren-Bundesligaspieler des SC Freiburg schnell eingelebt. „Wir haben hier ein geiles Team. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist super. Das liegt auch daran, dass es praktisch keine Fluktuation gibt“, erklärt Sattelberger. Den Wechsel fädelte indirekt Lukas Paunert ein. Der Karlsfelder Innenverteidiger und Sattelberger lernten sich während des Studiums kennen. „Lukas hat von Karlsfeld erzählt, ich habe mich informiert. Es hat alles gepasst“, berichtet der Sattelberger.

Der offensive Mittelfeldspieler steht mit neun Saisontoren auf Platz drei der internen Trefferliste – hinter Leon Ritter (13 Tore) und Michael Dietl (zehn). Während die beiden Angreifer unter anderem die Abpraller nach den Fernschüssen Sattelbergers verwerten, kann sich der Mittelfeldspieler an jeden seiner neun Treffer genau erinnern. Er traf nur dreimal von innerhalb des Strafraumes, mit sechs Treffern von jenseits der Sechzehner-Linie gehört er zu den gefährlichsten Distanzschützen der Liga.

Die Trainer Sebastian Stangl und Jochen Jaschke müssen auch wegen Sattelbergers Fehlen am Wochenende im großen Stil umstellen. Thomas Ettenberger, Fitim Raqi, Marko Juric und der rotgesperrte Fabian Schäffer fallen aus. Torjäger Ritter war krank und ist fraglich. „Wir bauen wieder auf die junge Riege, die von erfahrenen Spielern wie Nikki Schäffer, Dominik Krüger und Michael Dietl geführt werden soll“, sagt Stangl. Ob dies zu Punkten gegen Schlusslicht Töging reicht, bleibt abzuwarten. Denn die Motivation dürfte beim Gegner deutlich höher sein als bei der Eintracht, für die es lediglich um die bestmögliche Tabellenplatzierung geht. (Moritz Stalter)