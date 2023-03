TSV Hilgertshausen rüstet weiter auf: Neuer Coach und Keimel-Rückkehr im Sommer

Von: Robin Hieke

Josef Keimel (li.) kommt aus der Landesliga zum TSV Hilgertshausen. Stephan Detering ist fungiert als Spielertrainer in der neuen Saison. © FuPa

Beim TSV Hilgertshausen ist gerade einiges los. Landesliga-Spieler Josef Keimel wechselt zu seinem Heimatverein zurück. Auch der neue Trainer ist bekannt.

Hilgertshausen – Der TSV Hilgertshausen hat viel vor. Nach einigen Jahren ist in dieser Saison wieder eine zweite Mannschaft an den Start gegangen. Und auch die erste Mannschaft soll weiter verstärkt werden. Nachdem der Trainer der Hilgertshausener, Jochen Niemann, zum Saisonende nach Indersdorf gehen wird, war man auf der Suche nach einem Nachfolger. Bis jetzt.

Stephan Detering, der schon in der Bezirksliga gespielt hat, wurde als neuer Spielertrainer verpflichtet. Der 31-Jährige ist derzeit noch in gleicher Funktion beim A-Klassisten SV Ilmmünster tätig. „Von Stephan wissen wir, dass er auf junge, hungrige Spieler setzt und einen Kader nachhaltig weiter entwickeln kann“, sagt Abteilungsleiter Norbert Schneider. Er kommt zur neuen Saison.

TSV Hilgertshausen: Viele Veränderungen innerhalb der Mannschaft

Nachdem man im Sommer schon die erfahrenen Andi Koll, Matthias Ziegenaus und Michael Kornprobst verpflichtet hatte, steht jetzt die nächste Transferoffensive an. Thomas Birkl kommt aus Tandern nach Hilgertshausen. Außerdem wird die Mannschaft mit Aron Sturm und Josef Keimel verstärkt. Beide kehren zu ihrem Heimatverein zurück.

Der 23-jährige Keimel spielte zuletzt für den TSV Jetzendorf in der Landesliga Südwest. Dort erzielte er in 21 Spielen drei Tore und legte drei weitere auf. „Josef Keimel hat hier alle Jugendmannschaften durchlaufen. Allein dadurch ist der Kontakt nie abgebrochen“, so Schneider zur Rückkehr Keimels. „Etliche Weggefährten aus seiner Jugendzeit spielen nun wieder beim TSV und so konnten wir Sepp davon überzeugen, dieses Konzept in Zukunft mitzugestalten“, erklärt der Abteilungsleiter weiter.

TSV Hilgertshausen: Das Ziel ist der Aufstieg in die Kreisklasse

Das erste Spiel nach der Winterpause konnte Hilgertshausen erfolgreich bestreiten. Trotz knapp 30-minütiger Unterzahl gewannen sie am Ende 1:0 beim 1. FC Kollbach. Durch diesen Sieg steht der TSV Hilgertshausen auf dem zweiten Tabellenplatz in der A-Klasse 1 München. Sie liegen nur zwei Punkte hinter der Reserve vom SV Lohhof, mit einem Spiel in der Hinterhand.

„Aktuell haben wir ein paar Ausfälle zu beklagen. Aber damit müssen wir umgehen“, sagt Hilgertshausens Trainer Jochen Niemann. Trotzdem bleibt das Vorhaben der Ilmtaler klar. „Das Ziel mit der ersten Mannschaft ist der Aufstieg in die Kreisklasse“, bestätigt Norbert Schneider. (Robin Hieke)