TSV Hilgertshausen: Kornprobst kehrt vom ASV Dachau heim - zweite Mannschaft wieder am Start

Aufbruchstimmung in Hilgertshausen: Coach Jochen Niemann (re.) stellte die Neuzugänge Andi Koll, Michi Kornprobst, Matthias Ziegenaus und Dennis Peuker vor (v.li.). © OST

Die Fußballer des TSV Hilgertshausen sind heiß auf die neue Saison. Das zeigte sich schon beim Trainingsauftakt, als Chefcoach Jochen Niemann nicht weniger als 40 Spieler begrüßen konnte.

Hilgertshausen - Der TSV geht mit zwei Mannschaften in die neue Spielsaison. Die „Erste“ möchte in der A-Klasse eine gute Rolle spielen und die spielerische und taktische Weiterentwicklung in den Vordergrund stellen. Mit Torhüter Andi Koll, den beiden Defensivakteuren Matthias Ziegenaus und Dennis Peuker, sowie Heimkehrer Michi Kornprobst hat man sich punktuell sinnvoll verstärkt und ging mit großer Vorfreude in die Vorbereitung.

Am Sonntag, 24. Juli, um 15 Uhr, gibt die Kreisliga-Reserve vom ST Scheyern ihre Visitenkarte im Ilmtal-Stadion ab. Die neuformierte TSV-Reserve wird von Coach Christian Öttl und seinem Co-Trainer Glenn Menzel auf die erste Spielzeit in der C-Klasse München 1 vorbereitet. Ergänzt wird das Trainer-Team noch von Bene Knappitsch und Alex Parr, sowie Georg Weimer, der weiterhin für die mannschaftsübergreifende Torhüter-Ausbildung verantwortlich zeichnet.

Für die 2. Mannschaft steht in allererster Linie Erfahrung sammeln, taktische Grundausbildung und das Eingewöhnen in den regelmäßigen Spielbetrieb im Fokus. Bei der bevorstehenden Hilgertshauser Sportwoche, die dieses Jahr endlich wieder stattfinden kann, werden die Kader am Sonntag, 31. Juli, vor den jeweiligen Spielen den Festgästen präsentiert. Hilgertshausen II trifft um 15 Uhr auf den B-Klassisten TSV Reichertshausen und die Erste kreuzt mit dem A-Klassisten SV Ilmmünster die Klingen. Es wird also gleich zwei interessante Ilmtal-Derbys geben. ost