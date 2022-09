Kreisklasse: TSV Indersdorf löst Spitzenreiter Schwabhausen ab - Türk Dachau mit erstem Sieg

Viel Röhrmoos rundum: Oussama Boulezaz erzielt hier trotzdem das 1:0 für Türk Dachau. ro © ro

Mit einem 1:0-Arbeitssieg hat der TSV Indersdorf seinen Kunstrasenplatz eingeweiht und gleichzeitig den TSV Schwabhausen als Spitzenreiter der Kreisklasse München 1 abgelöst.

Indersdorf/Dachau – Der neue Tabellenführer der Kreisklasse München 1 heißt TSV Indersdorf.

TSV Indersdorf – TSV Schwabhausen 1:0 (0:0): Der TSV Indersdorf hat seinen Kunstrasenplatz mit einem 1:0-Arbeitssieg eingeweiht und damit obendrein den TSV Schwabhausen an der Spitze der Kreisklasse 1 abgelöst. Rund 150 Zuschauer kamen zur feierlichen Eröffnung und zur gelungenen Kunstrasen-Premiere. Nach einer spielerisch starken ersten Hälfte mit mangelhafter Chancenverwertung ging es torlos in die Halbzeit. In der 66. Minute hatte Christian Henning die große Chance, Schwabhausen in Führung zu bringen. Doch er scheiterte mit einem Strafstoß am wieder einmal starken Indersdorfer Torwart Jonas Tschiesche. Serhat Akdogan war nur drei Minuten später erfolgreicher: Nach einem Foul an Nico Karelly verwandelte er den Elfmeter souverän, es war sein fünftes Saisontor. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Weil Emmeran Bieringer eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe absaß, musste der TSV Indersdorf in Unterzahl einige brenzlige Situationen überstehen, vor allem nach Standards. Die Indersdorfer Defensive blieb standhaft und hielt einen „verdienten Sieg“, wie Torschütze Akdogan befand, fest. tol

TSV Bergkirchen – SV Odelzhausen 4:1 (2:1): Am Ende stand ein klarer Sieg für Gastgeber Bergkirchen. Doch die Partie war hart umkämpft und dabei jederzeit fair. Auf schwerem Geläuf gab es viele Zweikämpfe zu sehen. Die Führung durch Spielertrainer Stefan Frimmer in der 30. Minute glich Peter Wagner postwendend aus, ehe Michael Mayr Bergkirchen nur zwei Minuten später wieder in Front brachte. In der zweiten Halbzeit hatte der Gastgeber dann mehr vom Spiel, erzielte noch zwei Tore (Michael Schlemmer/64., Stefan Frimmer/86.). Das Bergkirchner Trainerduo Stefan Frimmer und Simon Zacherl lobte die Effizienz, aus sechs Torchancen habe man vier Tore gemacht. „Das war ein Sieg, der wichtig war für das Selbstvertrauen, Kompliment an die ganze Mannschaft“, so die beiden Trainer unisono. Hier die Effizienz, dort mangelnde Chancenverwertung. „Wir haben aus acht, neun guten Chancen nur ein Tor gemacht“, ärgerte sich SVO-Spielertrainer Tobias Strixner. Bergkirchen habe deshalb verdient gewonnen. ro

SV Türk Dachau – SpV Röhrmoos 4:1 (2:0): Türk Dachau sicherte sich den ersten Saisonsieg – auf dem für die Röhrmooser eher ungewohnten Kunstrasen. Die erste Hälfte war etwas hitzig, aber weitgehend fair. Oussama Boulezaz war Mann des Tages, er besorgte die 2:0-Pausenführung (20., 45+3) und traf in der 87. Minute noch zum 4:1. Eric Kammerer hatte Röhrmoos in der 52. Minute auf 1:2 herangebracht, doch Faton Isufi stellte den alten Abstand bald wieder her (60.). Türk Dachau kommt in Fahrt, da die Urlauber zurückgekehrt sind und langsam in Form kommen. „Wir sind froh über das Erfolgserlebnis, das ganze Team hat engagiert gespielt und vorbildlich gekämpft“, freute sich ein erleichterter Türk-Trainer Berkan Tuna. Sein Röhrmooser Kollege Güngor Cakir war weniger begeistert: „Das war bodenlos, wir haben keine zwei Pässe hinbekommen.“ Türk Dachau habe den Sieg einfach mehr gewollt. Sein Team sei im Training top, so Cakir, könne aber im Spiel mit Druck nicht so gut umgehen. ro

SV Olympiadorf – TSV Arnbach 1:3 (1:1): Das war ein dickes Brett, das der TSV Arnbach in München auf ungeliebtem Kunstrasen gebohrt hat. Der SV Olympiadorf sei der bislang beste Gegner der Saison gewesen, meinte Arnbachs Sprecher Florian Mayr. „Wahnsinn, was die spielerisch draufhaben!“ Deshalb mussten die Arnbacher läuferisch und kämpferisch ans Limit gehen, um den Dreier zu holen. Marc Reingruber hatte die Gäste in Führung gebracht (27.), doch Onur Akca glich für die Münchner noch vor der Pause aus. Entscheidend für den Sieg war das 2:1 für Arnbach durch Heiko Strieder (74.). Der TSV Arnbach musste in der Folge einige brenzlige Situationen überstehen, ehe Markus Willibald in der Nachspielzeit nach einem Konter den Deckel drauf machte. „Das war ein glücklicher Sieg“, räumte Florian Mayr ein, „aber aufgrund unserer bisherigen Leistungen verdient, die Jungs haben alles reingehauen und eine überragende Moral bewiesen.“ ro

ASV Dachau II – SV Haimhausen 1:0 (1:0): Die ASV-Reserve bekam Verstärkung aus dem Landesliga-Kader: Miridon Rexhepi und Jonas Dworsky sollten Spielpraxis sammeln, sie bildeten eine Mittelfeldzange. Auf der Sechs spielte Mario Stanic, der zwei Tage zuvor der ersten Mannschaft beim 1:1 in Bruckmühl mit seinem späten Premierentreffer einen Punkt gesichert hatte. „Mario hat auch bei uns ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Trainer Saki Kiourkas den 19-Jährigen. Den Führungstreffer in der 20. Minute erzielte jedoch Armando Kokic – es war das Tor des Tages.

Haimhausen zeigte sich jedoch als der erwartet schwere Gegner. „Sie sind offensiv sehr gut und stellen eine Defensive 90 Minuten lang vor Probleme“, sagte Kiourkas. Einmal in beiden Halbzeiten tauchten die Gäste vor dem ASV-Tor auf, doch Torhüter Luca Zimmermann verhinderte den Gegentreffer. „Luca hat mit seinen 18 Jahren ein super Spiel gemacht“, so Kiourkas. Da auch die anderen Dachauer konzentriert und reif auftraten, hielt der knappe Vorsprung bis zum Schluss. stm

SV Ampermoching – SV Riedmoos 4:0 (1:0): Mit dem deutlichen Sieg hat Liganeuling Ampermoching die Punkte sechs, sieben und acht aufs Konto geschafft. Nach fünf Spielen eine gute Ausbeute, Abteilungsleiter Klaus Kirschner ist jedenfalls „sehr zufrieden“ mit dem Zwischenstand. Der Sieg gegen Riedmoos war verdient, fiel allerdings zu hoch aus.

Schon nach acht Minuten knallte Fabian Barth den Ball zum 1:0 unter die Latte. Die knappe Führung hatte lange Bestand. In der 75. Minute ließ Blerart Blaku das 2:0 folgen – mit einem sehenswerten 23-Meter-Schuss in den Winkel. Riedmoos musste nun aufmachen, was die Ampermochinger zu nutzen wussten. Tim Corrias machte nach einem Konter mit dem 3:0 in der 82. Spielminute den Deckel drauf und traf dann in der Nachspielzeit noch einmal.

Das Problem des SV Riedmoos ist und bleibt der Angriff. Erst drei Tore hat er auf der Habenseite stehen. tol

TSV Altomünster – SV Petershausen 1:0 (1:0): Im fünften Saisonspiel hat es endlich geklappt, der TSV Altomünster hat einen Dreier eingefahren und bewegt sich Richtung Tabellenmittelfeld. Das Tor des Tages erzielte Florian Mederer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Und es bleibt dabei: Der TSV Altomünster ist der Angstgegner schlechthin für Petershausen. Zum fünften Mal in Folge ging das Duell an Altomünster. tol