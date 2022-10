Kreisklasse 1: TSV Indersdorf schließt zu Spitzenreiter Bergkirchen auf – Spielabbruch in Riedmoos

Teilen

Fünf Tore durfte der TSV Arnbach in Röhrmoos feiern, auch Thomas Berzl (Nummer 17) war unter den Torschützen. hab © Habschied

Mit einem knappen Arbeitssieg in Petershausen hat sich der TSV Indersdorf in der Kreisklasse München 1 mit an die Spitze gesetzt. In Riedmoos gab es einen Spielabbruch.

Dachau/Indersdorf – Kreisklassen-Spitzenreiter TSV Bergkirchen hatte ein spielfreies Wochenende, und das nutzte der TSV Indersdorf, um zum Tabellenführer aufzuschließen. Beide Teams haben nach acht Spielen 17 Punkte auf dem Konto.

SV Petershausen – TSV Indersdorf 1:2 (0:1): Der TSV Indersdorf hat seinen Platz in der Spitzengruppe der Kreisklasse 1 durch einen Arbeitssieg gefestigt. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit überlegen, hatten mehrere gute Chancen. So setzte Tobias Altstiel einen Kopfball an den Pfosten. In der 40. Minute fiel der Führungstreffer dann. Nach einem Flankenball von Nico Karelly traf Unglücksrabe Vincent Kiermeir ins eigene Tor (40. Minute). Aus dem Nichts schoss Petershausen in der 68. Minute den Ausgleich. Dem Treffer von Andreas Leyerer ging allerdings eine schöne Kombination voraus. Doch die Freude auf Seiten der Gastgeber währte nicht lange. Indersdorfs Kapitän Christian Bopfinger warf sich in der 75. Minute in eine Freistoßflanke von Nico Karelly und stellte auf 2:1. In der Folge ließ der Tabellenzweite gute Kontermöglichkeiten zur Vorentscheidung ungenutzt, brachte den knappen Vorsprung jedoch relativ ungefährdet über die Zeit. tol

SpVgg Röhrmoos – TSV Arnbach 1:5 (0:1): Arnbach hatte einen Start nach Maß, lag nach zwei Minuten nach dem Tor von Mario Fischhaber in Führung. Diese hatte bis zur Pause Bestand. Und Arnbach gelang es, auch das zweite Tor zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Fabian Beck traf in der 47. Minute. Mit dem 0:3 durch Thomas Berzl (64.) war das Spiel entschieden. Thomas Schöll unterlief ein Eigentor (72.), ehe Matthias Lorenz den Ehrentreffer erzielte (81.). und Heiko Strieder (90.) den Schlusspunkt setzte. Röhrmoos hat damit die Rote Laterne in der Tabelle inne und geht schweren Zeiten entgegen. Trainer Güngör Cakir gab unumwunden zu: „Wir haben schlecht gespielt und zahlen im Moment viel Lehrgeld.“ Arnbachs Abteilungsleiter Florian Mayr war hingegen sehr ´zufrieden: „Das war eine geschlossen starke Mannschaftsleitung, wir haben dabei schöne Treffer erzielt.“ro

SV Ampermoching – TSV Altomünster 3:0 (0:0): Der TSV Altomünster blieb in diesem Spiel über 90 Minuten ohne echte Torchance, der SV Ampermoching siegte demnach klar. Der Gast musste ohne seine Offensivspieler Fabian Frimmer, Paul Ottilinger und Florian Mederer auskommen, das machte sich bemerkbar. Allerdings attestierte Alto-Sprecher Stefan Loibl der Mannschaft eine „geschlossen schlechte Leistung“.

Der Sieg der Gastgeber hätte durchaus noch höher ausfallen können, doch die Ampermochinger ließen viele hochkarätige Chancen liegen. SVA-Sprecher Klaus Kirschners kurzes Fazit: „Das war ein verdienter Sieg, die Punkte nehmen wir gerne.“ Die Treffer für den SVA erzielten Mansouri Alassani (58.), Fabian Barth (64.) und Mestan Klink (77.). ro

SV Odelzhausen – ASV Dachau II 3:0 (1:0): Nichts zu holen gab es für die zweite Mannschaft des ASV Dachau beim SV Odelzhausen. „Das Spiel war die Krönung einer schlechten Trainingswoche“, sagte Trainer Saki Kiourkas über den Auftritt seiner Mannschaft. Dass mehrere Spieler für die Partie ausgefallen waren, wollte er nicht als Ausrede gelten lassen. In einem Duell auf überschaubarem Niveau brachte Markus Prukop die Heimelf in der 19. Minute in Führung. Von der ASV-Zweiten kam vor der Halbzeit wenig – und auch danach. „Wir waren nicht zwingend“, musste Kiourkas zugeben. Sebastian Kiemer (74.) und Robert Mederer (90.) besiegelten mit ihren Toren die dritte Niederlage der Dachauer in dieser Saison. „Wir haben verdient mit 0:3 verloren“, so das Fazit von ASV-Coach Kiourkas. stm

SV Haimhausen – SV Olympiadorf München 3:1 (1:0): Der SV Haimhausen hat den Kontakt an das vordere Tabellendrittel gewahrt. Im Heimspiel gegen den SV Olympiadorf musste er aber an seine Grenzen gehen. „Unser Gegner war spielerisch mit das Beste, was wir in dieser Saison gesehen haben“, sagte SVH-Spielertrainer Christian Schmeizl. Der Mittelfeldspieler brachte Haimhausen in der 8. Minute in Führung, doch die Münchner ließen nicht locker. Emre Altunay erzielte wenig später das 1:1 (12.). Der SV Olympiadorf setzte auch in der zweiten Hälfte auf seine Spielstärke, während die Haimhauser auf Konter lauerten und damit erfolgreich waren. Marcus Malle erzielte in der 63. Minute die erneute Führung, ehe Schmeizl eine Viertelstunde später das 3:1 besorgte. Die Gelb-Rote Karte für SVH-Verteidiger Josef Kuffner (86.) hatte keine Auswirkungen mehr. stm

Das Spiel SV Riedmoos gegen SV Türk Dachau wurde am Sonntag in der 60. Minute beim Stand von 1:0 für Gastgeber Riedmoos abgebrochen. Der Riedmooser Gabriel Plank war nach einer Tätlichkeit gegen Dachaus Spieler Oussama Boulezaz des Feldes verwiesen worden. Danach entstanden Tumulte, Schiedsrichter Lühr brach die Partie ab. ro