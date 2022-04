TSV Jetzendorf im Fernduell mit ASV Dachau: „Wir haben die Riesenchance“

TSV-Jetzendorf-Trainer Alex Schäffler liefert sich ein Fernduell mit dem ASV Dachau. © HAB

Die neutralen Fußballfans wünschen sich seit Jahren ein spannendes Titelrennen um die Meisterschaft, doch auch dieses Jahr jubelte der FC Bayern vorzeitig.

Heute, 19.30 Uhr: In der Bezirksliga Nord ist das anders: Der TSV Jetzendorf und der ASV Dachau stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Jetzendorf will seine Position am heutigen Mittwoch im Auswärtsspiel beim SV Dornach weiter verbessern.

Derweil laufen die Planungen für die nächste Saison. Mit Ulrich Unterburger vom ST Scheyern konnten die Jetzendorfer einen erfahrenen Torhüter verpflichten. Der 27-Jährige spielt aktuell in der Kreisklasse, bringt aber Bezirksliga-Erfahrung mit. Er soll den Zweikampf mit Pöllner und Jeremy Manhard anheizen. „Dennis und Jerry waren in der Vergangenheit immer wieder verletzt, Jerry fehlte eine Zeit lang aus beruflichen Gründen. Oft hatten wir im Training nur einen Torwart, manchmal sogar keinen“, sagt TSV-Trainer Alexander Schäffler. Darauf reagierte der TSV nun, um positiv in die Zukunft blicken zu können. Doch erst einmal steht das Spiel in Dornach auf der Agenda

„Wir haben die Riesenchance, nach dem spielfreien Wochenende unsere Siegesserie auszubauen“, so Schäffler weiter. Sein Team setzt momentan die Maßstäbe in der Nord-Staffel: Nur die Jetzendorfer haben jede Partie gewonnen. Sie holten die maximal möglichen 15 Punkte, erzielten 16 Treffer und kassierten nur vier Gegentore. Der große Konkurrent aus Dachau hatte zwischenzeitlich drei Spiele weniger absolviert, nutzte diesen Vorteil aber nicht. Beide Teams gehen mit gleichen Voraussetzungen in ihre letzten fünf Saisonspiele.

In Dornach erwartet Schäffler allerdings großen Widerstand. „Es wird sehr schwer. Das Hinspiel war eines unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison. In der ersten Halbzeit sind wir untergegangen. Da hat uns Dornach früh den Wind aus den Segeln genommen“, erinnert sich der TSV-Spielertrainer an die 0:3-Niederlage.

Die von Schäffler erwähnte „individuelle Qualität der Dornacher“ kann der Gegner momentan aber nicht voll ausschöpfen. SVD-Trainer Toni Plattner muss seine Startformation wegen Verletzungen häufig verändern. Das wirkt sich negativ auf die Konstanz und damit auch auf die Ergebnisse aus. An einem guten Tag können die „Dornen“ jeden Gegner auch spielerisch schlagen, in einer schwächeren Phase gibt es wie zuletzt vier Niederlagen in fünf Partien.

Auch die Jetzendorfer konnten in den vergangenen Spielen nicht immer mit ihrer Wunschelf auflaufen. Vor dem Dornach-Spiel gibt es wieder Fragezeichen: Wlad Beiz ist angeschlagen, Martin Öttl musste mit dem Training aussetzen. Torhüter Dennis Pöllner wird ebenso fehlen wie Dominik Liebl, für den die Saison nach einer Mittelfußverletzung beendet ist. „Ich hoffe, dass keiner mehr dazukommt“, sagt Schäffler. Und weiter: „Denn wir brauchen 100 Prozent, um in Dornach drei Punkte zu holen und in unseren Endspurt zu gehen, in dem wir ausnahmslos gegen die besten Teams der Liga spielen.“ Der vorgezogene Showdown steigt im drittletzten Saisonspiel am Samstag, 7. Mai, wenn die Jetzendorfer beim ASV Dachau zu Gast sind. (Moritz Stalter)