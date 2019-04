TSV Jetzendorf beendet Drei-Spiele-Sieglosserie mit 2:1 beim SV Dornach

„Die Jungs wollten die Situation annehmen“, so Trainer Alexander Schäffler

von Moritz Stalter schließen

So laut wie nach dem Schlusspfiff der Partie beim SV Dornach haben die Spieler des TSV Jetzendorf lange Zeit nicht gejubelt. Durch den 2:1-Auswärtssieg hat der Tabellenzweite eine Serie von drei Partien ohne Sieg beendet und seine Position im Aufstiegsrennen wieder verbessert.

„Es war ein Befreiungsschlag. Die Erleichterung war nach dem Ende des Spiels riesengroß“, freute sich Alexander Schäffler nach der Partie. Jetzendorfs Trainer stellte aber klar, dass die Stimmung im Team trotz der geringen Punkteausbeute in den vergangenen Wochen gut gewesen sei. „Deswegen hat mich die Leistung in Dornach auch nicht überrascht. Die Jungs wollten die Situation annehmen“, so Schäffler weiter.

Nachdem der Trainer seine Spieler, an deren Stärken erinnert hatte, starteten die Grün-Weißen gut in die Partie. Bei den als von Platz zehn in die Partie gegangenen Dornachern spielten die Gäste zielstrebiger nach vorne als in den letzten Partien. „Wir haben das Spiel klar dominiert“, sagte Schäffler.

Dabei steckten die Jetzendorfer sogar die kurzfristigen Ausfälle des spielenden Co-Trainers Martin Schröder, des Kapitäns Martin Öttl sowie Felix Ertls und Florian Radlmeiers weg. In der 34. Minute sorgte Ludwig Dietrich für die verdiente Führung. Der Sommerneuzugang aus Karlsfeld erzielte nach einer Standardsituation im zweiten Nachschuss das 1:0. Es war sein erstes Bezirksligator im TSV-Trikot. In der 43. Minute köpfte Ben Geuenich nach einem Freistoß von Simon Oberhauser das 2:0. Dornach war mit dem Zwei-Tore-Rückstand gut bedient, denn Daniel Gädke hatte vor der Pause zwei weitere Großchancen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Gädke eine Topchance, dem Stürmer fehlte aber das Glück im Abschluss. „Wir haben zu viel liegen lassen. Und dann mussten wir noch einmal zittern“, sagte Schäffler. In der 84. Minute köpfte Dominik Goßner den Anschlusstreffer – und plötzlich war der SVD wieder im Spiel. Wenig später trafen die Gastgeber den Pfosten. Die Jetzendorfer sehnten nun den Schlusspfiff herbei. Als der ertönte, mischte die Erleichterung im Jubel mit. „Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, hat mir gefallen. Heute haben wir uns freigeschwommen“, so Schäffler.

SV Dornach - TSV Jetzendorf 1:2 (0:2)

SV Dornach: Dominik Bertic, Johannes Hornof, Rene Reiter, Felix Partenfelder, Dominik Goßner, Alexander Mrowczynski (69. Tim Irlbacher), Stefan Huber (46. Dennis Merdzanic), Daniel Mosig, Noah Soheili, Manuel Wagatha, Markus Hanusch

TSV Jetzendorf: Dennis Pöllner, Simon Oberhauser, Leon Grauvogl, Benedict Geuenich, Daniel Gädke (83. Peter Seidl), Rene Hamann, Ludwig Dietrich (90.+1 Alexander Sasse), Wlad Beiz, Stefan Kellner, Marc Peuker (72. Alexander Schäffler), Christos Papadopoulos

Schiedsrichter: Michael Hagl

Zuschauer: 70

Tore: 0:1 (34.) – Ludwig Dietrich. 0:2 (43.) – Benedict Geuenich. 1:2 (84.) – Dominik Goßner.