TSV Jetzendorf empfängt Atlético Madrid der Bezirksliga Nord

Nicht nachlassen wollen Florian Radlmeier und dessen Jetzendorfer Teamkollegen im Titelkampf der Bezirksliga. © HAB

Das Topduell am 25. Spieltag der Bezirksliga Nord steigt in Jetzendorf. Dort empfängt der TSV den SpVgg Feldmoching.

Sonntag, 15 Uhr: Während die Grün-Weißen punktgleich mit dem ASV Dachau an der Tabellenspitze stehen, spielen die Gäste um ihre letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation. Der Tabellendritte aus dem Münchner erinnert ein wenig an Atlético Madrid.

Wie der amtierende spanische Meister hat auch Feldmoching sehr gute Individualisten im Team, die sich allerdings voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellen. Das Resultat ist erfolgreicher Ergebnisfußball. Die Münchner sind seit elf Spielen ungeschlagen, acht davon haben sie gewonnen – nicht selten mit Minimalismus. Knapp 42 Tore sind mit Blick auf die offensive Qualität ein durchschnittlicher Wert und knapp 20 Treffer weniger, als Jetzendorf und Dachau erzielt haben. Die Defensive gehört mit nur 26 Gegentoren dafür zu den besten der Liga. Gökhan Karakaya, früher SpVgg-Verteidiger und seit 2018 Trainer der ersten Mannschaft, hat eine geschlossene Einheit auf dem Platz geformt. Wenn Feldmoching spielt, ist es häufig laut. Die Gegner, die in der hitzigen Atmosphäre den Fokus verlieren, bekommen Probleme.

Die Jetzendorfer freuen sich auf das Duell, sie scheuen keine hart geführten Zweikämpfe. „Es wird körperlich, eklig, laut und heiß hergehen. Aber haben die Qualität, dagegenzuhalten. Das wir ein richtiger Schlagabtausch, auf den wir uns freuen“, sagte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Seine Mannschaft hat in dieser Saison neun Punkte mehr geholt als der Gegner und kann mit einem Sieg die Aufstiegsrelegation klarmachen. Auch die Grün-Weißen sind spielstark, können aber auch schmutzig gewinnen. Eine gute Kombination.

Und auch die Jetzendorfer haben starke Einzelspieler in ihren Reihen. Einer erlebt gerade die beste Phase seit langem: Max Kreitmair kämpfte seit seinem Wechsel zum Regionalligisten SV Heimstetten im Sommer 2018 mit Verletzungen. In dieser Saison ist er bis auf kleinere Blessuren verschont geblieben. Der 29-Jährige absolvierte 19 von 24 Spielen und ist der überragende TSV-Spieler seit der Winterpause. In seinen fünf Einsätzen im Kalenderjahr erzielte er sieben Tore, darunter der wichtige Führungstreffer beim 3:0-Sieg am vergangenen Mittwoch in Dornach. Es war der sechste Sieg im sechsten Spiel seit der Winterpause. In dieser Form ist Jetzendorf ganz heißer Kandidat auf den direkten Landesliga-Aufstieg. (Moritz Stalter)