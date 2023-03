TSV Jetzendorf bleibt 2023 ungeschlagen, verpasst aber Sieg nur knapp

In der Nachspielzeit legte sich Tim Seefried vom VfB Durach den Ball 18 Meter vor dem Tor des TSV Jetzendorf zurecht.

Jetzendorf – Die Jetzendorfer mussten diese knifflige Situation überstehen, dann wäre ihnen der vierte Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause sicher gewesen. Doch Seefried traf zum 1:1-Endstand. Durach jubelte, die Jetzendorfer zogen bedröppelt ab.

„Fußball kann grausam sein“, sagte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Bei Wind und Regen entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell ohne die großen Glanzlichter. Die beste Möglichkeit hatte Durach nach einem Eckball, doch Jeremy Manhard im TSV-Tor war zweimal zur Stelle. Auf der anderen Seite blieben die Jetzendorfer bis auf eine Halbchance ungefährlich.

„Wir hatten, wie schon vor einer Woche gegen Weißenberg, nicht die großen Offensivaktionen“, sagte Schäffler. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel spielten es die Jetzendorfer dann schnell und gut. Prompt klingelte es: Ben Geuenich legte nach einem Zuspiel von Stefan Nefzger im Strafraum quer, und Dominic Reisner schob lässig ein (47.). Für Reisner war es bereits der siebte Treffer nach der Winterpause.

Maximilian Kreitmair hatte wenig später den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch es blieb beim knappen Vorsprung. Dieser hielt bis kurz vor Schluss, denn obwohl Durach mehr vom Spiel hatte, fehlten der Heimelf die Ideen gegen die Jetzendorfer Defensive. Die Gäste wissen mittlerweile, was sie zu tun haben, um einen knappen Vorsprung zu verteidigen. Dennoch reichte es nicht für den nächsten Sieg.

Manhard war chancenlos beim traumhaft getretenen 18-Meter-Freistoß des Duracher Mittelfeldspielers. Nachdem die erste Enttäuschung über den späten Gegentreffer verflogen war, konnten die Jetzendorfer dem Remis auch Positives abgewinnen. „Man muss ehrlich sein. Das war heute nicht unsere beste Leistung. Der Punkt geht schon in Ordnung“, so TSV-Spielertrainer Schäffler. Jetzendorf ist damit seit neun Spielen ungeschlagen und hat als einziges Team der Landesliga Südwest in der Rückrunde noch nicht verloren. Machen die Grün-Weißen so weiter, ist der Klassenerhalt nur eine Frage der Zeit. (stm)

Stenogramm

VfB Durach - TSV Jetzendorf 1:1 (0:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Maximilian Kreitmair, Benedict Geuenich, Stefan Nefzger, Wlad Beiz, Dominic Reisner, Lorenz Kirmair – Sebastian Pohlmann, Dominik Liebl, Alexander Schäffler, Wojciech Fassl, David Raabe

Tore: 0:1 (47.) – Dominic Reisner. 1:1 (90.+2) – Tim Seefried.