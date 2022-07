TSV Jetzendorf: Erster Landesliga-Sieg nach über zwei Jahren dank Reisner-Hammer

Ausgelassen gefeiert haben die Jetzendorfer Teamkollegen das Traumtor von Dominic Reisner (li.) gegen Mering. © HAB

Nach zwei Jahren und viereinhalb Monaten hat der TSV Jetzendorf wieder ein Spiel in der Landesliga gewonnen. Die Grün-Weißen setzten sich in einer spannenden Partie mit 1:0 gegen den SV Mering durch.

Jetzendorf - Es prallten zwei Welten aufeinander, denn während Jetzendorf nur eine Landesliga-Spielzeit auf dem Buckel hat, sind die Schwaben eine Institution.

Der SV Mering ist eine von nur drei Mannschaften, die seit der Abschaffung der Bezirksoberliga im Jahr 2012 ununterbrochen in der Landesliga Südwest spielen. „Diese Erfahrung hat man ihnen angemerkt. Die Meringer waren uns spielerisch in einigen Situationen überlegen, wir haben aber mit Einsatz dagegengehalten“, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl. Es entwickelte sich eine flotte Partie, die sich auch Sascha Mölders nicht entgehen ließ. Der ehemalige Stürmer des TSV 1860 München wohnt in Merings Nachbarort Kissing und trainiert seit dieser Saison die zweite Mannschaft des SVM.

Jetzendorf verbuchte vor der Halbzeitpause ein leichtes Chancenplus. Das erste große Highlight war ein 30-Meter-Kracher von Dominic Reisner, der allerdings nicht im Tor einschlug, sondern an den Winkel des Meringer Kastens klatschte. Kurz darauf hatten die Gäste die bis dahin beste Möglichkeit der Partie. Nach einem Angriff über den Flügel kam Dominik Schön fünf Meter vor dem Tor frei zum Abschluss, er setzte den Ball aber über die Latte. „Da hatten wir richtig Glück. So einen lässt ein Spieler wie Schön eigentlich nicht liegen“, kommentierte Zeindl den Fehlschuss des langjährigen Pipinsrieders.

Als alles auf eine torlose erste Halbzeit hindeutete, sorgte Reisner mit seinem nächsten sehenswerten Fernschuss für Ekstase bei den Grün-Weißen. Der Rückkehrer nahm einen zu kurz geklärten Ball an der Strafraumgrenze volley und jagte den Ball flach in die linke Ecke. Das 1:0 war gleichzeitig der erste Saisontreffer der Jetzendorfer.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Mering hatte die etwas reifere Spielanlage, Jetzendorf hielt aber dagegen und hätte sich um ein Haar mit dem zweiten Treffer belohnt, doch nach dem Kopfball von Ferdinand Els rettete erneut das Aluminium SVM-Keeper Julian Baumann. Die Grün-Weißen gingen mit der knappen Führung in die Schlussphase - auch weil Jeremy Manhard im TSV-Tor gegen Kevin Lang glänzte. Es blieb spannend.

Die Gäste waren in der Schlussphase vor allem durch die Standards von Schön gefährlich, doch Manhard war an diesem Nachmittag nicht zu bezwingen und feierte sein erstes Zu-Null-Spiel in der Landesliga. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben uns die drei Punkte aufgrund unseres Einsatzes verdient. Das haben übrigens auch die Meringer nach dem Schlusspfiff gesagt“, so Zeindl. Die Grün-Weißen haben nach drei Spieltagen vier Punkte auf dem Konto – drei mehr als in der Saison 2019/21, ihrer bis dato einzigen Landesliga-Spielzeit. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - SV Mering 1:0 (1:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Luis Sarisakal, Dominic Reisner, Wlad Beiz – Wojciech Swierkosz, Benedict Geuenich, Alexander Schäffler, David Raabe.

SV Mering: Julian Baumann, Lukas Krebold, Egemen Cagil, Benjamin Sakrak, Jona Köhler, Dominik Krachtus, Burhan Bytyqi, Gabriel Ögünc, Luigi Manfreda, Manuel Utz, Dominik Schön – Kevin Lang, Nico Bräuning.

Zuschauer: 300.

Tore: 1:0 (44.) – Dominic Reisner.