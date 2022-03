TSV Jetzendorf: Zwei Siege aus zwei Spielen - Rückenwind vor dem Spiel bei Alte Haide

Erzielte den ersten Treffer des TSV Jetzendorf und bereitete den zweiten vor: Spielmacher Dominik Pöllner. © Kramer

Perfekt ist der TSV Jetzendorf bisher aus der Winterpause gekommen. Auch im nächsten Spiel gegen Alte Haide soll ein Sieg her, um Platz zwei weiter zu verteidigen.

München - Der TSV Jetzendorf muss sich in den vergangenen Wochen verfolgt gefühlt haben – sowohl sportlich als auch von der Corona-Pandemie. Beide Themen sind auch vor dem Gastspiel beim FC Alte Haide aktuell.

Lange Zeit führten die Grün-Weißen die Tabelle der Bezirksliga Nord an, dicht gefolgt vom ASV Dachau, der zunächst lauerte und mittlerweile vorbeigezogen ist. Nun steht die Elf von Trainer Alexander Schäffler dem Aufstiegsrelegationsplatz – und muss sich der gegnerischen Attacken von hinten erwehren. Dies gelingt bisher ausgezeichnet, denn zum Start aus der Winterpause gab es zwei Siege in Rohrbach (4:0) und gegen Eching (2:0) – trotz eines Corona-Ausbruchs in der Vorbereitungsphase.

Vor dem Gastspiel beim FC Alte Haide ist das „Corona-Thema“ nun wieder akut. „Ein Großteil von uns hatte es ja im Februar. Seit Dienstag ist klar, dass wir zwei neue Fälle im Team haben. Beide sind mit einem PCR-Test bestätigt. Es sind Spieler, die im Februar nicht infiziert waren“, berichtet TSV-Trainer Alexander Schäffler. Das Duell am Sonntag sieht er nicht gefährdet. „Klar ist aber, dass wir dezimiert sein werden.“ Schäffler muss die Belastung ohnehin sensibel steuern. Zum einen, wegen der Corona-Fälle aus der Vorbereitung, die immer noch nachwirken.

Und auf der anderen Seite wegen angeschlagener Spieler wie Maximilian Kreitmair oder Wlad Beiz. Letzterer gab nach muskulären Problemen grünes Licht für die Partie gegen Eching am vergangenen Wochenende. Beiz erzielte den Führungstreffer beim 2:0-Erfolg, ehe er nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Kreitmair verpasste das Duell wegen einer Krankheit, kehrte in dieser Woche aber auf den Trainingsplatz zurück – und ist eine Option für das Spiel am Sonntag. Für Josef Keimel kommt ein Einsatz bei den Münchnern zu früh, dennoch ist Schäffler zufrieden mit der Entwicklung beim großen Gewinner der Vorbereitung. (Moritz Stalter)