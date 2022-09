TSV Jetzendorf erwartet „richtungsweisendes Spiel“ - gegen Memmingen zählt nur ein Dreier

Schäffler-Elf trifft auf Bayernliga-Reserve

Von Moritz Stalter

Seit fünf Spielen wartet der TSV Jetzendorf auf einen Sieg in der Landesliga Südwest. Noch länger sind nur zwei Teams sieglos, darunter der FC Memmingen II.

Jetzendorf – Gegen die Reserve des Bayernligisten spielen die Jetzendorfer an diesem Sonntag zuhause um 15 Uhr. „Es wird ein richtungsweisendes Spiel“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. „Das ist ein Gegner, gegen den wir zuhause punkten müssen. Wir spielen auf Sieg.“ Sind die Grün-Weißen damit erfolgreich, verschaffen sie sich Luft.

Falls nicht, werden sie nach einem vielversprechenden Saisonbeginn in den Abstiegssumpf gezogen. Dies möchte Schäffler mit aller Macht verhindern – mit einem Erfolg gegen die seit neun Spielen sieglosen Memminger. Positiv aus TSV-Sicht ist, dass sich die Personalsituation entspannt hat. „Nach und nach kehren die Leute zurück. Wir werden wieder besser aufgestellt sein“, informiert Schäffler. Wojciech Fassl, der geheiratet hat und seinen Familiennamen Swierkosz gegen den Nachnamen seiner Frau getauscht hat, ist ebenso zurück wie sein Innenverteidigerkollege Ferdinand Els.

Die Rückkehr der beiden Defensivspieler könnte dem TSV wieder mehr Stabilität bringen, denn gerade in der Defensive war der Aufsteiger in den vergangenen Wochen anfällig. Fünfmal in Folge kassierten die Grün-Weißen mindestens zwei Gegentore. Das ist zu viel, obwohl die Offensive regelmäßig trifft. Gegen Memmingen könnte der TSV mit der Achse auflaufen, die Anfang August gegen Gersthofen den bis heute letzten Landesliga-Sieg eingefahren hat.

Dominic Reisner war einer der Torschützen gegen Gersthofen. Der Allrounder hat eine super Bilanz: In jedem seiner vergangenen sieben Spiele hat er einmal getroffen. Doch ausgerechnet er droht auszufallen. Reisner laboriert nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Josef Keimel an einer Brustmuskelverletzung. „Wir müssen schauen, ob es klappt“, sagt Schäffler. Der Spielertrainer selbst fällt sicher aus. Mehr als Lauftraining und leichte Ballübungen sind aufgrund seiner Innenbandverletzung nicht möglich. „Ich sehe uns trotzdem gut aufgestellt“, so Schäffler.

Auch wenn die Jetzendorfer mit drei Niederlagen in Folge in das Duell gehen, ist Schäffler optimistisch. Denn die Leistung stimmte. Gegen Spitzenreiter Sonthofen und den Tabellenvierten Gilching wären Punkte möglich gewesen. Gegen Memmingen sollen es dafür drei Punkte werden. Schäffler: „Hoffentlich können wir den Schalter umlegen.“ (Moritz Stalter)