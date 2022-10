TSV Jetzendorf: Im Schnitt 251 Fans bei Bezirksliga-Spielen – Mitglieder singen bei JHV

Teilen

Ehrung für die Torschützenkönige: links Moritz Lessl aus der 2. Mannschaft und rechts Maximilian Kreitmair aus der 1. Mannschaft. © TSV Jetzendorf

Mit über 60 Mitgliedern war die Jahresversammlung der Fußballabteilung des TSV Jetzendorf überaus gut besucht. Den Großteil der Besucher bildeten die aktiven Kicker der 1. und 2. Mannschaft.

Jetzendorf – Fußball-Abteilungsleiter Willi Leimberger und Spielleiter Manfred Zeindl bekräftigten, dass es Ziel der Jetzendorfer Fußballer sein muss, den Verbleib in der Landesliga über eine Saison hinaus zu sichern. Gleichzeitig muss ein Aufstieg der 2. Mannschaft, die derzeit an der Spitze der A-Klasse steht, möglich sein. Über die Zuschauerzahlen – durchschnittlich 190 bei den Heimspielen – kann sich die Landesliga-Mannschaft des TSV nicht beklagen. Im vergangenen Jahr in der Bezirksliga lag der Schnitt sogar bei 251 Zuschauern.

Die Torjäger-Trophäen aus der vergangenen Saison verlieh Abteilungschef Leimberger unter großem Beifall. Torschützenkönig in der 2. Mannschaft wurde Moritz Lessl mit elf Toren, und im Bezirksliga-Team hat Maximilian Kreitmair mit 17 Treffern das Rennen gemacht.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Lowa, Werner Riethmann, war unter den Versammlungsbesuchern, das freute die Verantwortlichen der Fußballer besonders. Der Sportschuhhersteller Lowa, der Hauptsponsor des TSV ist, werde nach den Worten Riethmanns weiterhin den Sport in Jetzendorf unterstützten. Lowa feiert im nächsten Jahr sein 100- jähriges Bestehen in Jetzendorf. Zum Jubiläum darf sich der TSV Jetzendorf über ein besonderes Highlight freuen, versicherte Riethmann. Leimberger ehrte Riethmann mit dem TSV-Krug.

Leimberger bedankte sich auch bei Bürgermeister Manfred Betzin, der immer ein offenes Ohr für den Sport in Jetzendorf habe. Unterstützer braucht der TSV immer, das zeigte sich, als Leimberger auf die vielen notwendigen Arbeitsdienste hinwies. Die Sportler führen regelmäßig Papiersammlungen durch, um die Kasse aufzubessern. Mit Unterstützung des Fußball-Fördervereins soll die Bande im TSV-Stadion demnächst näher ans Spielfeld gerückt werden.

Mit der neuen Lautsprecheranlage im Stadion bekam der Verein einen neuen Stadionsprecher. Sepp Ostermair löste den langjährigen Stadionsprecher Max Widermann ab.

Das große Jugendturnier „Lowa-Cup“ war laut Leimberger von der großen Schar von Nachwuchs-Mannschaften aus dem Landkreis und darüber hinaus wieder gut angenommen worden. Der Nachwuchs im Jetzendorfer Fußball ist wichtig, das betonte Leimberger besonders.

So freute er sich über den sehr Bericht von Jugendleiter Marcel Hoffmann, der aufzeigte, dass insgesamt 140 Kinder und Jugendliche im TSV Fußball spielen. Wie dem Bericht zu entnehmen war, sind es allein im Kleinfeldbereich 40 Kinder die dem Ball nachlaufen. Wichtig sei, dass alle Jahrgänge von der F-Jugend bis hin zur A-Jugend mit Trainern besetzt sind. Die Zusammenarbeit mit dem FC Gerolsbach sei optimal.

Was dem TSV aber fehlt, sind die Schiedsrichter. Manfred Zeindl zeigte auf, dass sich für alle Interessierten die Chance biete, den nächsten Schiri-Kurs zu belegen, der am 10. März starte. Gerade im Jugendbereich seien weitere Schiedsrichter dringend notwendig.

Beim Fußball-Förderverein gab es einen Wechsel an der Spitze. Uli Maute wurde als langjähriger und verdienter Vorsitzender von Rudi Breitsameter abgelöst. Leimberger appellierte an die Versammlung, dem Förderverein beizutreten, „denn der Förderverein ist wichtig, er sponsert die Kosten für die Auswärtsfahrten in der Landesliga“. Kameradschaft im TSV Jetzendorf hat besonderen Stellenwert, das zeigte sich zum Schluss: Als der Ehrenvorsitzende Michael Wallner das TSV-Lied anstimmte, sangen alle im Vereinsheim mit. (Josef Ostermair)