FV Illertissen macht Jetzendorfs Aufwärts-Ambitionen zunichte

Alexander Schäffler musste feststellen, dass Illertissen II eine Hausnummer zu groß war. © HAB

Auch wenn es für Jetzendorf in dieser Saison um nichts mehr geht, wollte man oben mitspielen. Der FV Illertissen und vor allem Seemüller und Milic hatten da etwas dagegen.

Jetzendorf – Seit einer Woche steht fest, dass der TSV Jetzendorf auch in der kommenden Saison Landesliga-Fußball spielen wird. Warum also nicht das Saisonziel korrigieren und nach oben schielen? Dachte man vor dem Spiel. Nach dem Heimspiel gegen den FV Illertissen II können die Jetzendorfer den Traum vom dritten Tabellenplatz begraben, denn die Gäste waren eine Nummer zu groß für den TSV. Jetzendorf hat glatt mit 1:5 verloren.

„Illertissen war zu gut. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen“, meinte Alexander Schäffler, der Spielertrainer der Grün-Weißen. Seine Mannschaft war chancenlos gegen die spielstarke Regionalliga-Reserve, obwohl „wir mit Ball ganz gefällig und phasenweise richtig gut waren“.

Illertissen zu stark für Jetzendorf – Seemüller und Milic mit Sahnetag

Doch im Spiel gegen den Ball hatten die Jetzendorfer dem Gegner nichts entgegenzusetzen. Die wichtigen Zweikämpfe, vor allem die im Strafraum, gingen fast alle an den Gegner, der vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Maximilian Seemüller brachte Illertissen in der 15. Minute in Führung und legte fünf Zeigerumdrehungen später den zweiten Treffer nach.

In der zweiten Hälfte schnürte Seemüller sogar den Dreierpack (52.). Jetzendorf verkürzte zwar kurz darauf durch Maximilian Kreitmair (53.), doch für mehr sollte es an diesem Tag nicht reichen.

Illertissen hatte dafür noch Lust und legte in der Schlussviertelstunde nach. Denis Milic machte es mit seinem Doppelpack (79., 84.) deutlich und bescherte den Jetzendorfern damit eine deftige Niederlage.

„Illertissen war in diesem Spiel einfach nicht unsere Kragenweite“, musste TSV-Coach Schäffler anerkennen. Er konnte es nach dem seit einer Woche feststehenden Klassenerhalt locker verschmerzen. (Robert Ohl)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Maximilian Kreitmair, Benedict Geuenich, Stefan Nefzger, Wlad Beiz, Wojciech Fassl, Dominic Reisner, Lorenz Kirmair – Sebastian Pohlmann, Ferdinand Els, Josef Keimel, Dominik Liebl, Alexander Beiz

Zuschauer: 185

Tore: 0:1 (15.) – Maximilian Seemüller. 0:2 (20.) – Maximilian Seemüller. 0:3 (52.) – Maximilian Seemüller. 1:3 (53.) – Maximilian Kreitmair. 1:4 (79.) – Denis Milic. 1:5 (84.) – Denis Milic.