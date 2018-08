Schäffler: „Haben eine gute Moral gezeigt“

Jetzendorfer gewinnen knapp beim FC Moosburg

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Jetzendorf hat beim FC Moosburg mit 2:1 gewonnen. Zur Halbzeit hatte es noch schlecht für die Gäste ausgesehen.

Jetzendorf war als einzige noch ungeschlagene Mannschaft der Saison nach Moosburg gereist, Moosburg wollte nach vier Niederlagen in Folge die Wende schaffen. In der ersten Halbzeit verschoben sich die Kräfteverhältnisse aber: Der Außenseiter aus Moosburg war die bessere Mannschaft.

„Das war schwach von uns, wir haben den Start verschlafen“, sagte TSV-Trainer Alexander Schäffler. Das rächte sich in der 16. Minute, als die Jetzendorfer eine Abschlag in den Lauf von Majd al Hosaini verlängerten, der dann alleine aufs TSV-Tor zu lief und Torhüter Dennis Pöllner keine Chance ließ. Die Gäste hatten nach Standards durch Stefan Kellner und Daniel Gädke Chancen auf das 1:1, trafen aber nicht. „Moosburg war aber die bessere Mannschaft“, sagte Schäffler, der reagierte.

„Wir haben auf mehreren Positionen umgestellt und waren dann viel giftiger“, so der TSV-Coach.

Nun waren die Gäste die bessere Mannschaft. Neben den gefährlichen Standards von Dominic Reisner, bei denen die FC-Defensive Schwerstarbeit verrichten musste, erarbeiteten sich die Jetzendorfer Chancen aus dem Spiel heraus. Stefan Kellner traf die Latte, Stefan Nefzger den Pfosten.

In der 72. Minute erzielte Dominic Reisner den Ausgleich, der umstritten war: Der Stürmer wurde beim Abschluss gefoult, der Ball ging aber ins Tor – und der Treffer zählte. „Es war nicht klar, ob er wegen dem Tor gepfiffen oder ob er auf Foul entschieden hat. Aus unserer Sicht war es eher ein Elfmeterpfiff“, sagte FCM-Trainer Ball, der aber nicht nachtreten wollte.

Die Gäste hatte in der Schlussphase den längeren Atem und erzielten in der 83. Minute durch Reisner ihren zweiten Treffer, der gleichzeitig den Sieg bedeutete. „Mir tut es Leid für die Jungs, die einen enormen Aufwand betrieben haben und den Sieg verdient gehabt hätten. Jetzt stehen wir wieder ohne Punkt da. Das ist frustrierend“, sagte Ball, während Jetzendorfs Trainer die Partie folgendermaßen analysierte: „Sie haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, waren sich aber vielleicht schon zu. Wir haben mal wieder eine gute Moral gezeigt und uns dafür belohnt“, so Schäffler.

Stenogramm

FC Moosburg - TSV Jetzendorf 1:2 (1:0)

FC Moosburg: Dilyan Iliev, Benedikt Einhauser, Musa Kapar, Mohamed Al Hosaini, Domenic Hörmann, Vitus Hilz, Thomas Gabriel, Christoph Ball, Nick Günaydin, Kevin Günaydin (66. Malte Keding), Peter Kragt

TSV Jetzendorf: Dennis Pöllner, Martin Öttl, Dominic Reisner, Martin Schröder, Daniel Gädke (81. Alexander Schäffler), Rene Hamann, Stefan Nefzger, Florian Radlmeier (65. Leon Gravogl), Wlad Beiz, Marc Peuker (65. Bastian Ertl), Stefan Kellner

Schiedsrichter: Florian Gebert

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 (16.) – Mohamed Al Hosaini. 1:1 (72.) – Dominic Reisner. 1:2 (83.) – Dominic Reisner.