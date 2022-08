TSV Jetzendorf hat Blut geleckt: „Wir wollen die perfekte Englische Woche“

Erzielte vier der bisherigen sieben Tore des Landesliga-Aufsteigers TSV Jetzendorf: Dominic Reisner. FOTO: HAB © HAB

Unter der Woche hat der TSV Jetzendorf im Regierungsbezirk Schwaben gespielt, am heutigen Samstag geht es nach Mittelfranken.

Samstag, 13 Uhr: Dort werden die Landesliga-Kicker auf den TSV 1860 Weißenburg treffen. Beide Teams sind gut in Form und liegen in der Tabelle nah beieinander, der Trend spricht aber für die Gästemannschaft von der Dachauer Landkreisgrenze.

„Mit zwei Siegen im Gepäck lässt es sich leichter nach Weißenburg fahren“, sagt Alexander Schäffler. Der Spielertrainer der Jetzendorfer hatte mit seinem Führungstor beim 2:1-Erfolg gegen Gersthofen einen großen Anteil daran, dass die Grün-Weißen von der perfekten Englischen Woche träumen dürfen. Mit einem weiteren Sieg würde der Aufsteiger seinen Landesliga-Rekord ausbauen.

Die Jetzendorfer sind konkurrenzfähig, das haben sie in den ersten Wochen dieser Saison bewiesen. Die Hälfte ihrer sechs Spiele haben sie gewonnen, nur zweimal sind sie als Verlierer vom Platz gegangen. Doch nicht nur die Ergebnisse, auch die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, erinnert Schäffler nicht mehr an die erste Landesligasaison 2019/21: „Die Anspannung vor jedem Spiel ist zwar immer noch extrem, aber wir schaffen es immer häufiger, fehlerfrei zu spielen. Gelingt uns das, können wir punkten.“

Bei den jüngsten 2:1-Siegen in Erkheim und gegen Geretsried standen die Führungsspieler im Mittelpunkt, doch auch Neuzugänge wie Ferdinand Els machten einen super Job. Der 26-Jährige ist einer der Gewinner der Anfangsphase dieser Saison. Els kam aus der Kreisklasse vom TSV Wolznach, spielt drei Ligen höher aber so souverän, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Da die Jetzendorfer mit dem Kader aus dem Geretsried-Spiel nach Weißenburg fahren, könnte Els erneut mit Markus Pöllner in der Innenverteidigung auflaufen. „Ferdi entwickelt sich super. Er macht seine Sache wirklich sehr gut“, so Schäffler, der sich um seine Viererkette keine Sorgen machen muss. Und vorne können sich die Grün-Weißen auf Dominic Reisner verlassen. Der steht bei vier Saisontoren, darunter der Siegtreffer gegen Geretsried in den Schlussminuten.

Der Gegner aus Weißenburg ist seit vier Spielen ungeschlagen und holte in dieser Phase acht Punkte. Unter anderem trotzten die Mittelfranken dem Tabellenzweiten Kempten ein Remis ab. Die einzige Niederlage war das 1:3 gegen Spitzenreiter Sonthofen. das war die einzige Partie, die mit mehr als einem Tor Unterschied entschieden wurde. Alle anderen Duelle waren spannend bis zum Schluss. Vier Weißenburger haben bereits doppelt getroffen und mindestens zwei Tore vorbereitet: Tom Vierke, Robin Renner und Max Pfann.

Bekommen die Jetzendorfer das Trio in den Griff, steigen die Chancen auf einen weiteren Sieg. Schäffler, der sich normalerweise auswärts auch mit einem Punkt zufrieden gibt, hat dieses Mal mehr vor. „Wir wollen die perfekte Englische Woche“, so der TSV-Spielertrainer. Mit einem Dreier könnte der TSV in der Tabelle von Platz acht weit nach vorne klettern. (Moritz Stalter)