TSV Jetzendorf kassiert Rote Karte nach vier Minuten - und gewinnt trotzdem auswärts

„Ich habe nach dem Platzverweis nicht mehr an einen Sieg geglaubt“

Von Moritz Stalter schließen

Drei Punkte wollte der TSV Jetzendorf Landesliga-Südost-Spiel beim TV Erkheim holen, drei Zähler sind es geworden im Duell der beiden Aufsteiger.

Jetzendorf - Die Grün-Weißen dürfen ihren 2:1-Sieg als großen Erfolg verbuchen, denn sie spielten ab der fünften Minute nur noch zu zehnt. Die wohl größte Leistung der Gäste war, dass dieser Nachteil nicht aufgefallen ist.

Viel unglücklicher als der TSV Jetzendorf kann eine Mannschaft nicht in ein Match starten. In der fünften Minute brachte Innenverteidiger Wojciech Swierkosz seinen Gegenspieler zu Fall. Ein klares Foul, dass der Schiedsrichter als Notbremse wertete. Die Grün-Weißen nur noch zu zehnt und mit einem Problem. Spielertrainer Alexander Schäffler reagierte und beorderte Markus Pöllner von der Sechs zurück in die Viererkette. Außerdem agierten die Gäste defensiver als eigentlich geplant. Die Umstellungen wirkten, denn die Unterzahl hatte keinerlei negative Auswirkungen auf das Jetzendorfer im Spiel. Im Gegenteil, der TSV war mindestens ebenbürtig.

Erkheim hatte keine nennenswerten Offensivaktionen – bis in die 31. Minute. Da setzte sich Joshua Holzapfel auf der rechten Seite durch und spielte ins Zentrum auf Manuel Merk, der nur den Fuß hinhalten musste. Jetzendorf zu zehnt und in Rückstand – die Aufgabe wurde nicht einfacher. Allerdings reagierte die Schäffler-Elf perfekt, denn nur drei Minuten später egalisierte Dominic Reisner nach einer Flanke von Max Kreitmair das Ergebnis. Mit dem Kopf. Eine Rarität, denn normalerweise trifft der Allrounder bevorzugt mit seinem linken Fuß. Die Jetzendorfer nutzten den Schwung und schnupperten am zweiten Treffer. Hätte TVE-Keeper Markus Stetter nach einem Schäffler-Kopfball nicht glänzend reagiert und der Schiedsrichter ein Tor von Kreitmair zurückgepfiffen, wäre der TSV sogar mit einer Führung in die Pause gegangen.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Duell noch intensiver. Erkheim wollte erneut vorlegen, Jetzendorf hielt in den Zweikämpfen dagegen - und konnte sich auf seine Führungsspieler verlassen. Wlad Beiz im Mittelfeld und Kapitän Martin Öttl gewannen die wichtigen Zweikämpfe, während Pöllner für einen geordneten Spielaufbau sorgte.

Nur selten kamen die Erkheimer so frei zum Abschluss wie in der 54. Minute, der Ball segelte aber weit über den Kasten. In der 61. Minute kassierte TVE-Außenverteidiger Philipp Jöchle eine Zehn-Minuten-Strafe. Jetzendorf hätte diese Phase nutzen können, um kurz durchzuschnaufen, machte aber das Gegenteil. Die Gäste legten den Vorwärtsgang ein. Reisner beschleunigte im Mittelfeld und spielte in den Lauf von Kreitmair, der den Ball an Stetter vorbei ins Netz spitzelte.

Danach warf die Heimelf alles nach vorne. Zweimal tauchten die Erkheimer gefährlich vor dem Tor von Jeremy Manhard auf, sie brachten den Ball aber nicht auf den Kasten. Auf der anderen Seite hatten die Gäste hochkarätige Konterchancen, von denen sie aber keine nutzten. So blieb es beim 2:1-Erfolg in einem Spiel, das Trainer Schäffler im Vorfeld als sehr wichtig bezeichnet hatte.

„Ich habe nach dem Platzverweis nicht mehr an einen Sieg geglaubt. Umso erleichterter bin ich jetzt nach dem Schlusspfiff“, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl. Und weiter: „Wie wir 85 Minuten in Unterzahl dagegengehalten haben und wie die Führungsspieler aufgetreten sind, das war schon stark.“

Die Jetzendorfer sind bereits am kommenden Mittwoch, 10. August, erneut im Einsatz. Dann bekommt es der Bezirksligist zu Hause gegen mit dem TSV Gersthofen zu tun. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TV Erkheim - TSV Jetzendorf 1:2 (1:1)

TV Erkheim: Markus Stetter, Philipp Jöchle, Richard Ness, Manuel Merk, Fabian Krogler, Maximilian Reichenberger, Joshua Holzapfel, Ibrahim Sesay, Stefan Oswald, Christian Oswald, Philipp Becker – Jameel Kurukan, Thomas Petrich, Raphael Honold, Richard Geiger, Florian Merk

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Alexander Schäffler, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz – Josef Keimel, Benedict Geuenich, Luis Sarisakal, Dominik Liebl, David Raabe

Zuschauer: 200

Rote Karte: Wojciech Swierkosz (4.)

Tore: 1:0 (30.) – Manuel Merk. 1:1 (35.) – Dominic Reisner. 1:2 (66.) – Maximilian Kreitmair.