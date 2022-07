TSV Jetzendorf nach geglücktem Auftakt: „So lange es geht mit uns tragen“

Anspruchsvolle Aufgabe für Leon Grauvogl & Co: Jetzendorf empfängt den Mitaufsteiger aus Kaufering. © hab

Wenn die Fußballer des Landesliga-Aufsteigers TSV Jetzendorf Zweifel hatten, ob es für die neue Spielklasse reicht, sind diese bereits nach drei Spieltagen verflogen.

Jetzendorf – „Wir haben bewiesen, dass wir mithalten können“, sagt Spielertrainer Alexander Schäffler nach dem Saisonstart mit vier Punkten.

Am Sonntag (16 Uhr) können die Grün-Weißen im Aufsteiger-Duell gegen den VfL Kaufering nachlegen. Der Gegner hat bisher ebenfalls vier Punkte geholt und taugt so zum Gradmesser. „Kaufering ist ein starker Aufsteiger. Sie haben gegen Kempten gewonnen, das ist eine tolle Landesliga-Mannschaft“, sagt Schäffler.

Der 33-jährige Spielertrainer erhofft von seiner Mannschaft das, was sie in den vergangenen Spielen gegen Oberweikertshofen (0:0) und Mering (1:0) gezeigt hat. „Die Leidenschaft und die Emotionen in den Zweikämpfen sind für uns extrem wichtig, um eine gewisse Basis zu haben. Die uns ermöglicht, in der Liga auf einen Punktgewinn oder gar drei Punkte zu schielen“, so Schäffler. Und weiter: „Wir haben nach den beiden Zu-Null-Spielen zu Hause mit vier Punkten ein schönes Momentum. Und das wollen wir so lange es geht mit uns tragen.“

Allerdings kostete die Englische Woche zum Saisonauftakt viel Kraft. Max Kreitmair, einer der erfahrenen und wichtigsten Spieler, hatte kleinere Blessuren. Er wird wohl gegen Kaufering auflaufen können, doch Schäffler gibt zu: „Das Auftaktprogramm hat seine Spuren hinterlassen. Von der Intensität ist das einfach noch einmal ein anderes Level als in der Bezirksliga.“ Mit der Euphorie nach dem erfolgreichen Start im Rücken wollen die Grün-Weißen aber der hohen Belastung trotzen.

Der Gegner aus Kaufering hat in seinen Spielen gegen Kempten (2:1), in Hollenbach (1:2) und gegen Illertissen II (0:0) gezeigt, dass er konkurrenzfähig ist. Die Mannschaft aus dem Markt fünf Kilometer nördlich von Landsberg hat einige Spieler im Kader, die für den großen Nachbarn vom Lech in der Bayernliga aufgelaufen sind. Einer davon ist Routinier Sebastian Bonfert. Der 34-jährige Mittelfeldspieler bringt auch Regionalliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim FC Memmingen mit.

Die Jetzendorfer wissen, dass sie wieder an ihr Top-Niveau herankommen müssen, um die nächsten Punkte einzufahren. „Die Leistung aus den Spielen gegen Oberweikertshofen und Mering muss die Basis sein. Wir müssen in der Lage sein, dieses Level immer zu erreichen. Nur so haben wir eine Chance“, sagt Schäffler vor dem Duell des dritten Spieltags. (Moritz Stalter)