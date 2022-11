„Wollen beißen und alle Kräfte bündeln“: TSV Jetzendorf in Mering zu Gast

Der TSV Jetzendorf baut seine Ungeschlagen-Serie aus. © TSV

Das Fußballjahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Zweimal sind die Fußballer des TSV Jetzendorf noch in der Landesliga Südwest im Einsatz, dann ist Winterpause.

Jetzendorf - „Bei jedem zwickt es irgendwo, aber wir wollen beißen und alle Kräfte bündeln“, sagt Spielertrainer Alexander Schäffler. Er und seine Mannschaft können am Sonntag (14 Uhr) mit einem Sieg beim SV Mering ihren Lauf fortsetzen.

Während die Temperaturen sinken und die Plätze tiefer werden, steigt bei den TSV-Fußballern die Stimmung. Schäfflers Spieler trotzen den Bedingungen und ihren Wehwehchen und erleben ihre erfolgreichste Phase seit dem Aufstieg. Erstmals haben sie drei Landesliga-Spiele in Folge gewonnen –und sich von der Abstiegszone abgesetzt. Das setzt Kräfte frei. „Da fällt der eine oder andere Schritt leichter. Die Stimmung ist extrem gut“, sagt Schäffler.

Der Gegner liegt den Grün-Weißen. Gegen kaum eine Mannschaft haben die Jetzendorfer in der Landesliga Südwest eine so gute Bilanz wie gegen Mering: drei Duelle, zwei Siege, ein Remis. Gegen das Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gab es noch keine Niederlage.

Obwohl der SVM deutlich mehr Erfahrung auf diesem Niveau mitbringt. Der Verein spielt seit 2012 ununterbrochen in der Landesliga und hatte nie wirklich etwas mit dem Abstieg zu tun. Die schlechteste Endplatzierung war ein elfter Platz. Auf diesem Rang steht das Team auch aktuell – wegen eines Negativlaufs mit vier Niederlagen und nur drei Punkten aus den vergangenen fünf Spielen.

Die Formkurve spricht für die Jetzendorfer. Am vergangenen Wochenende zeigte die Schäffler-Elf mit dem 2:1-Erfolg beim heimstarken SC Oberweikertshofen, dass sie auch auswärts gewinnen kann. Nun soll der nächste Sieg in der Fremde folgen. „Wenn wir die gleiche Intensität auf den Platz bringen, ist das möglich“, sagt Schäffler. Er könnte dieselben die Spieler aufstellen wie in Oberweikertshofen, denn der Kader bleibt unverändert.

Das heißt auch, dass Dominic Reisner erneut ausfallen wird. Dass die Jetzendorfer auch ohne ihren besten Torschützen gewinnen können, haben sie bewiesen. Auch dies zeigt die Entwicklung in dieser Saison.