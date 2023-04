TSV Jetzendorf: Banger Blick in den Rückspiegel – „Unentschieden helfen uns nicht weiter“

Vor einem Monat sah die Fußball-Welt noch anders aus für den TSV Jetzendorf. Die Grün-Weißen erlebten die beste Zeit ihrer Landesliga-Geschichte, der Vorsprung auf die Abstiegszone und Teams wie den FC Memmingen II wurde immer größer.

Jetzendorf – Vor dem Duell am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in Memmingen sind beide Teams näher zusammengerückt – und das gefällt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler überhaupt nicht.

Schäffler schaute bereits Ende März in den Rückspiegel, obwohl sein Team ins obere Drittel der Tabelle geklettert war. Er ließ sich nicht den Kopf verdrehen, sondern sprach weiterhin vom anvisierten Ziel: Klassenerhalt. Neunmal waren die Jetzendorfer ungeschlagen geblieben, doch bereits zum Ende der Serie stimmte die Leistung nicht mehr. Die Niederlage gegen Gilching (1:3) überraschte Schäffler daher nicht. Es folgten zwei weitere schwache Vorstellungen, darunter das 0:7 gegen die Unterhachinger Reserve am vergangenen Wochenende.

Das Spiel gegen die außer Konkurrenz spielenden Hachinger geht zwar nicht in die Wertung ein, dennoch ärgerte Schäffler und seinen Co-Trainer Daniel Stampfl der Auftritt. Beide sprachen anschließend von einer „desolaten Leistung“ mit unerklärlichen Ballverlusten und schwachem Zweikampfverhalten. Der Plan war ein anderer gewesen: Die Jetzendorfer sollten Selbstvertrauen für das wichtige Spiel in Memmingen tanken.

Noch ist das Polster der Jetzendorfer komfortabel. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den 14. Platz und damit die Abstiegsrelegation. Doch sollten die Jetzendorfer ihr Formtief nicht beenden, könnte es noch einmal richtig eng werden. Innerhalb eines Monats ist der Vorsprung auf den Tabellen-13. Memmingen von elf auf zwei Punkte geschrumpft. „Wir werden auf alle Fälle zwei Siege plus brauchen“, rechnet TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler vor. In Memmingen wird dies verdammt schwer.

Die FCM-Zweite ist im Höhenflug und holte zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen. Die Verteidigung blieb in diesen Partien ohne Gegentreffer, obwohl starke Teams wie Ehekirchen, Illertissen II und Kempten auf der Liste standen.

Was es für die Jetzendorfer nicht leichter macht – Memmingen liegt ihnen nicht. In der ersten Landesliga-Saison verloren die Grün-Weißen mit 0:1 Toren, in der Hinrunde waren sie beim 0:4 chancenlos.

Obwohl die Formkurve für den Gegner spricht, werden die Jetzendorfer auf Angriff gehen. „Wir werden auf Sieg spielen. Wir brauchen Punkte. Unentschieden helfen uns nicht weiter“, sagt Schäffler. Dass Martin Öttl und eventuell auch Josef Keimel in den Kader zurückkehren, spielt ihm dabei in die Karten. (stm)