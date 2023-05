Nach vorzeitigem Klassenerhalt: TSV Jetzendorf schielt auf Rang drei – „Es ist Wahnsinn“

Teilen

So schnell kann es gehen. In der vergangenen Woche bejubelten die Fußballer des TSV Jetzendorf den vorzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga Südwest.

Jetzendorf – Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) wollen sie den FV Illertissen II ärgern und mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Tabellendritten heranrücken. „Es ist Wahnsinn“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler.

Die Jetzendorfer haben nun nichts mehr zu verlieren. Das Saisonziel ist erreicht. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr wurde das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte geschrieben. Die drei ausstehenden Spiele wollen die Jetzendorfer genießen und ihre gute Position zu halten. „Wir haben schon über Platz drei gewitzelt. Ich wäre aber auch zufrieden, wenn wir zwischen Platz fünf und acht einlaufen würden“, so Schäffler. „Mein Eindruck war, dass uns der Druck gehemmt hat und die Spieler jetzt befreit sind. Im Training war extrem viel Zug.“

Illertissen ist der erste Gegner im attraktiven Schlussprogramm mit zwei Heimspielen. Eine Woche später geht es gegen den Tabellenzweiten Ehekirchen, ehe am letzten Spieltag in Schwabmünchen gespielt wird. Lösbare Aufgaben, die es jedoch in sich haben. In der Hinrunde blieben die Jetzendorfer gegen diese drei Teams ohne Punkt. An die 1:3-Niederlage in Illertissen erinnert sich Schäffler ziemlich genau: „Wir haben eklatante Fehler gemacht. Das Spiel ärgert mich heute noch.“

Illertissen hat allerdings die Qualität, Fehler direkt zu bestrafen. Auch deshalb steht die Regionalliga-Reserve auf dem dritten Platz. In den vergangenen Wochen hat die Elf von Sven Ackermann jedoch viel liegen lassen – vor allem im eigenen Stadion. Auswärts lief es dafür wie am Schnürchen. Die FVI-Zweite gewann ihre vergangenen drei Gastspiele.

„Illertissen ist stark, aber wir haben im Hinspiel gesehen, dass wir mithalten können. Wir wollen das Spiel vor eigenem Publikum genießen und schauen, was noch möglich ist“, so Schäffler. Er selbst wird die Partie aufgrund einer Verletzung von der Seitenlinie aus verfolgen. Auch Marc Peuker und David Raabe fehlen, sonst sind alle Spieler dabei. (stm)