TSV Jetzendorf unterliegt Gilching: „Jede Serie endet einmal“

Teilen

Im Spiel Jetzendorf (grüne Trikots/im Bild Benedict Geuenich) gegen Gilching (weiße Trikots) musste TSV-Keeper Jeremy Manhard den Ball öfter als erwartet aus dem Netz holen. © HAB

Die Serie des TSV Jetzendorf in der Landesliga Südost ist gerissen. Nach neun Spielen ohne Niederlage mussten sich die Jetzendorfer dem TSV Gilching/Argelsried gestern nach zwei späten Gegentoren mit 1:3 geschlagen geben – trotz langer Überzahl.

Jetzendorf – Gilching legte stark los und Manfred Zeindl, der Sprecher der Jetzendorfer, musste feststellen: „Die haben uns in der Anfangsphase hergespielt.“ Vor allem Marcel Ebeling machte Probleme. Wenn der Spielmacher der Gäste einen Haken schlug, mit Ball beschleunigte und seine guten Ideen fruchteten, kam Arbeit auf die Defensive der Jetzendorfer zu. In der 6. Minute versuchte es Ebeling dann selbst – mit Erfolg: Sein noch leicht abgefälschter Schuss landete hinter Jeremy Manhard im Tor.

Für die Gastgeber war der Gegentreffer der Aufwach-Moment. Ferdinand Els hatte die erste gute Chance, köpfte aber einen Mitspieler an (14.). Dominic Reisner kam dem Ausgleich noch ein Stück näher, sein Linksschuss nach einer Arjen-Robben-Aktion rauschte aber knapp am langen Kreuzeck vorbei (27.). Wenig später halfen dann die Gäste mit: Gilchings Murat Ersoy traf abseits des Spielgeschehens Florian Radlmeier mit dem Ellbogen und kassierte dafür die Rote Karte. Und als David Raabe den Ball nach einem Konter zum 1:1 ins Kreuzeck zirkelte (41.), stiegen die Chancen auf einen Jetzendorfer Erfolg.

Im Spiel Jetzendorf gegen Gilching musste TSV-Keeper Jeremy Manhard den Ball öfter als erwartet aus dem Netz holen. © HAB

Nach dem Seitenwechsel wollten die Jetzendorfer in Überzahl den schmalen Grat treffen zwischen Spielkontrolle und Offensive, ohne dem Gegner Konterchancen anzubieten. Doch dies gelang nicht. Gilching spielte clever und hatte die ersten beiden Möglichkeiten, Ebeling verpasste aber zweimal seinen zweiten Treffer. Für Jetzendorf hatte Raabe die Führung auf dem Fuß, doch weder er noch auf der anderen Seite erneut Ebeling konnten die Torhüter bezwingen.

Viel deutete auf das zehnte Jetzendorfer Spiel ohne Niederlage hin – bis Fabio Leutenecker die Gäste in der ersten Minute der Nachspielzeit nach einem Freistoß in Führung brachte. Jetzendorf warf daraufhin alles nach vorne, doch den Treffer machten die Gäste: Marko Ralic (90+3) beendete die Serie der Jetzendorfer. Die nahmen es mit Fassung. Zeindl: „Jede Serie endet einmal. Schade, dass es in Überzahl passiert ist in einem Spiel, das auch 1:1 hätte enden können.“ (stm)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - TSV Gilching 1:3 (1:1) TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Benedict Geuenich, Stefan Nefzger, Wlad Beiz, David Raabe, Dominic Reisner, Lorenz Kirmair – Alexander Schäffler, Dominik Liebl, Marc Peuker, Wojciech Fassl

Zuschauer: 205

Rote Karte: Murat Ersoy (31.)

Tore: 0:1 (6.) – Marcel Ebeling. 1:1 (41.) – David Raabe. 1:2 (90.+1) – Fabio Leutenecker. 1:3 (90.+3) – Marko Ralic.