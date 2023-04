TSV Jetzendorf empfängt Hachinger Reserve – bitte keine Packung

Teilen

Der TSV Jetzendorf empfängt am heutigen Freitag (19 Uhr) die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching.

Jetzendorf – Es geht nicht um Punkte, denn die Haching-Talente spielen in der Landesliga Südost außer Konkurrenz mit. Wer das Spiel gegen die Regionalliga-Reserve als Verschnaufpause betrachtet, kann allerdings böse unter die Räder kommen.

„Wir werden rotieren, aber wenn man ihre Ergebnisse so sieht, wird das alles andere als ein Testkick“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler.

Die im Schnitt unter 20 Jahre jungen Hachinger haben in den vergangenen Wochen ihre Gegner mit ordentlichen Packungen abserviert. Zuletzt gab es fünf Siege in Folge mit 27:3 Toren. Unter anderem wurden der Tabellenzweite Ehekirchen (6:1) und der Vierte Illertissen II (7:0) abgefertigt. „Sie sind spielfreudig, spritzig und agil“, erinnert sich Schäffler an das Hinspiel. Seine Mannschaft musste sich „nur“ mit 1:2 geschlagen geben. Das Ziel für das Rückspiel ist klar formuliert: „Wir wollen uns keine hohe Niederlage einhandeln, sondern Selbstvertrauen tanken.“

Selbstvertrauen haben die Jetzendorfer nötig, denn nachdem die Serie von neun Spielen ohne Niederlage mit zwei Unentschieden ausgelaufen war, gab es zwei Niederlagen, gegen Gilching und in Sonthofen. „Vielleicht kommt das Spiel gegen Haching zu einem guten Zeitpunkt für uns, weil wir in den vergangenen Wochen etwas unsere Form verloren haben“, so Schäffler. Und weiter: „Uns tut es mal gut, dass wir vom Kopf her runterschalten können.“

Toptorschütze Dominic Reisner und Maximilian Kreitmair haben sich für die Partie abgemeldet. „Das war abgesprochen“, sagt Schäffler. Unglücklich ist allerdings, dass Spieler wie Dominik Liebl und Wojciech Fassl, die verletzt waren und Spielpraxis sammeln sollten, angeschlagen sind. „Vielleicht bekommt der ein oder andere junge Spieler aus der Zweiten die Chance, Landesliga-Luft zu schnuppern“, so Schäffler.

Der Fokus geht bereits in Richtung nächster Freitag. Dann steht das Punktspiel beim FC Memmingen II auf dem Plan.