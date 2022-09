TSV Jetzendorf unterliegt Hachinger Reserve: „Hatte schon Testspielcharakter“

Alexander Schäffler, Spielertrainer des TSV Jetzendorf, im Gespräch mit seiner Mannschaft. © HAB

Ein Teil der Jetzendorfer Kicker konnte die Beine hochlegen und Blessuren auskurieren. Um Punkte ging es Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching schließlich nicht, denn die Gäste treten in der Landesliga-Südwest außer Konkurrenz an.

Jetzendorf – Wichtige Erfahrungen haben die Grün-Weißen dennoch bei ihrer 1:2-Niederlage gegen die verdammt jungen Hachinger gesammelt.

Die Unterhachinger spielen nur deshalb in der Liga mit, weil Ichenhausen sein Team kurz vor Saisonbeginn abgemeldet hatte. Damit nicht an jedem Wochenende ein Team spielfrei ist, rückte Haching nach – mit einem Kader, der große Überschneidungen mit dem A-Jugend-Bundesligateam hat. Gewertet werden die Spiele mit Hachinger Beteiligung nicht.

Deshalb fiel es Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler leicht, die angeschlagenen Dominic Reisner und Max Kreitmair zu schonen. Für die beiden Schlüsselspieler rückten junge Kräfte ins Aufgebot. „Und wir haben Martin Schröder für dieses eine Spiel reaktiviert“, so Schäffler.

Als der Ball rollte, schenkten sich beide Teams aber nichts. Die Jetzendorfer erwischten den besseren Start. Markus Pöllner zirkelte eine Ecke auf den ersten Pfosten, wo Wlad Beiz verlängerte. Am zweiten Pfosten schob Ben Geuenich zur Führung ein (2.). Schäffler bemerkte früh: „Wir sind seit Langem die physisch stärkere Mannschaft.“ Das überraschte nicht, denn die Startelf der Gäste hatte ein Durchschnittsalter von 17,5 Jahren. Die Jetzendorfer waren im Schnitt knapp acht Jahre älter.

Auffällig war jedoch das Talent der jungen Hachinger, die teilweise am Wochenende Doppelschichten schieben: An einem Tag steht ein Pflichtspiel in der A-Jugend-Bundesliga auf dem Plan, am anderen ein Duell ohne Wertung gegen gestandene Landesliga-Herren. In Jetzendorf erzielte Nils Ortel in der 14. Minute den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Timon Obermeier die Gäste per Foulelfmeter erstmals in Führung (59.).

Kurz darauf wurde die Partie wegen eines Unwetters unterbrochen. „Als der Schiedsrichter nach zehn Minuten weiterspielen wollte, waren wir alle überrascht. Denn eigentlich ist das Wetter immer schlechter geworden“, sagte Schäffler. Ein Großteil der 135 Zuschauer hatte das Stadion verlassen, ehe es weiterging. In der 82. Minute war dann endgültig Schluss. Die richtige Entscheidung.

„Das hatte heute schon Testspielcharakter. Bei uns haben die letzten ein, zwei Prozent gefehlt“, sagte Schäffler und ergänzte: „Trotzdem war es für einige Spieler wichtig, wieder über 90 Minuten zu spielen.“

Ein Sonderlob verteilte Schäffler an das 18-jährige Eigengewächs Lorenz Kirmair. „Lorenz hat in Innenverteidigung ein Superspiel gemacht. Er war unser bester Mann.“ Auch auf der Jetzendorfer Seite gab es also Gewinner. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - SpVgg Unterhaching II 1:2 (1:1)

TSV Jetzendorf: Ulrich Unterburger, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Benedict Geuenich, Markus Pöllner, Dominik Liebl, Wlad Beiz, David Raabe, Lorenz Kirmair – Dennis Pöllner, Luis Sarisakal, Quirin Lochmahr, Martin Schröder, Alexander Beiz

SpVgg Unterhaching II: Hannes Heilmair, Fynn Seidel, Marinus Erber, Timon Obermeier, Nils Ortel, Florian Markert, Felix Lautenbacher, Benedict Fink, Leif Schirmacher, Luke Pförtner, Nico Nollenberger – Florian Schuler, Bastian Eckl, Dion Ajeti, Aaron Keller, Kristofers Jamonts

Zuschauer: 135

Tore: 1:0 (2.) – Benedict Geuenich. 1:1 (14.) – Nils Ortel. 1:2 (59.) – Timon Obermeier