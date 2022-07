TSV Jetzendorf: Vierte Pleite im vierten Test - „Wir tun uns momentan schwer“

Er ist wieder da: Ben Geuenich (re.) ist zum TSV Jetzendorf zurückgekehrt – und traf in Rohrbach zum 2:2. © RO

Die Leichtigkeit ist dem TSV Jetzendorf in der laufenden Vorbereitung abhandengekommen. Auch bei ihrer 2:3-Niederlage beim TSV Rohrbach waren die Grün-Weißen weit entfernt von ihrer Meisterform aus der vergangenen Saison.

Jetzendorf - „Wir tun uns momentan schwer – im Spiel mit Ball aber auch in der Defensive“, sagte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Dann fügte er an: „In der vergangenen Rückrunde ging alles von alleine, jetzt müssen wir hart arbeiten. Diese Umstellung ist für den Kopf nicht leicht.“

Beide Teams waren sich im ersten Spiel nach der vergangenen Winterpause zuletzt begegnet. Die Jetzendorfer hatten mit 4:0 gewonnen. Dieses Mal mussten sie nach drei Minuten auch einem Rückstand hinterherlaufen. Ein zu kurzer Rückpass führte in der dritten Minute zum 1:0 für Rohrbach durch Hannes Frank.

Es gab aber auch positive Nachrichten von den Gästen. Co-Spielertrainer Markus Pöllner, Fixpunkt im zentralen Mittelfeld, spielte nach Knieproblemen seine ersten 45 Minuten in der laufenden Vorbereitung.

Vor der zweiten Halbzeit wechselten beide Teams. Bei den Jetzendorfern spielte nun Dominic Reisner auf der Sechs. Der Rückkehrer sorgte in der 61. Minute für das 1:1. Es war der Auftakt zu einer torreichen Phase. Denn wenig später brachte Thomas Dauer Rohrbach erneut in Führung (63.). Auf den 2:2-Ausgleich des eingewechselten Ben Geuenich (68.) antwortete Dauer mit seinem zweiten Treffer zum 3:2-Entstand. Jetzendorf kam nicht mehr zurück und kassierte im vierten Test die vierte Niederlage. „Es geht für uns darum, wieder die Lockerheit in unser Spiel zu bekommen, die individuellen Fehler abzustellen und uns in der Defensive zu finden“, so Spielertrainer Schäffler zehn Tage vor dem Landesliga-Auftakt beim SC Olching.

Einen Test hat der TSV Jetzendorf noch, um vor dem Ligaauftakt am 16. Juli die Kurve zu bekommen. Die Generalprobe steigt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr zu Hause gegen den Bayernligisten VfB Hallbergmoos. Die Jetzendorfer haben jedes ihrer vier Vorbereitungsspiele verloren und nur beim 1:2 in Aiglsbach weniger als drei Gegentore kassiert. Die Defensive ist auch das große Thema vor dem Duell mit Hallbergmoos.

„Wir mussten in der Viererkette viel ausprobiert. Dass nicht gleich alles klappt passt, ist ganz normal“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Er weiß aber auch: „Viel Zeit haben wir nicht mehr. Und die Ergebnisse aktuell sind alles andere als schön.“ Auch die Gäste wollen nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Regionalligisten TSV Buchbach und Türkgücü München vor dem Bayernliga-Start Selbstvertrauen tanken. (Moritz Stalter)

TSV Rohrbach - TSV Jetzendorf 3:2 (1:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Sebastian Pohlmann, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Luis Sarisakal, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz - Ulrich Unterburger, Benedict Geuenich, Valentin Hecht, Dominic Reisner, David Raabe, Lorenz Kirmair.

Tore: 1:0 (3.) - Hannes Frank, 1:1 (61.) - Dominic Reisner, 2:1 (63.) - Thomas Dauer, 2:2 (68.) - Ben Geuenich, 3:2 (77.) - Thomas Dauer.