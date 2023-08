Punkt- und Pokalspiel in einem: TSV Jetzendorf empfängt SC Olching

Der TSV Jetzendorf empfängt des SC Olching am Sonntag ab 17 Uhr. © Jakob

Der TSV Jetzendorf hat gute Gründe, am Sonntag gegen den SC Olching zu gewinnen. Die Partie wird gleichzeitig als Erstrundenspiel im Toto-Pokal gewertet.

Jetzendorf – „Ein zusätzlicher Ansporn“, sagt Stefan Kellner, der Trainer der Jetzendorfer. Und dann wäre da noch das anstehende Derby gegen Pfaffenhofen. „Wir wollen die nächste Woche genießen und vor dem Duell gegen Pfaffenhofen nicht zu viel Druck haben. Ein Sieg gegen Olching würde helfen“, so Kellner.

Sein Team geht mit einer ausgeglichenen Bilanz in das Spiel gegen den SCO: Drei Erfolgen stehen drei Niederlagen gegenüber. Der Gegner hat drei Punkte mehr auf dem Konto, aber auch ein Spiel mehr absolviert. Kellner rechnet mit einem engen Spiel, in dem die Kleinigkeiten entscheiden werden: „Die Olchinger haben bis auf eine Ausnahme nur Spiele mit einem Tor Unterschied gehabt. Es wird ein 50-50-Spiel.“

Gelingt es den Jetzendorfern, so wenige Fehler zu machen wie zuletzt in Illertissen (4:2), sind drei Punkte möglich. Doch Kellner weiß, dass seine junge Mannschaft noch nicht die Konstanz eines erfahrenen Landesliga-Teams haben kann. „Wir versuchen trotzdem, unsere Fehler abzustellen und da zu sein, wenn der Gegner einen Fehler macht.“ Gut für Jetzendorf, dass Ben Geuenich nach seiner Verletzung in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt ist. Der 29-jährige Mittelfeldakteur wird dem Team mit seiner Erfahrung guttun.

Jetzendorfer erinnern sich gern an letzte Duell mit Olching

Geuenich ist nicht der einzige Rückkehrer. Auch David Raabe nach seinem Urlaub sowie die zuletzt kranken Talente Marius Fiederer und Bryan Beyreuther sind zurück. „Es sieht wieder deutlich besser aus. Ich muss meine Fußballsachen an diesem Wochenende nicht packen“, sagt Kellner, der in Illertissen aufgrund der Personalnot selbst für einige Minuten auflaufen musste.

An das letzte Duell mit Olching erinnern sich die Jetzendorfer gerne. Sie feierten einen 3:2-Erfolg nach Toren von Topscorer Dominic Reisner, Geuenich und Ex-Spielertrainer Alexander Schäffler. Dieses Ergebnis würde auch Kellner schmecken, wobei er auch nichts gegen einen biederen 1:0-Erfolg hätte.

Dafür werden sich die Jetzendorfer jedoch strecken müssen. Olching holte neun Punkte aus den vergangenen vier Partien und musste sich in diesem Zeitraum nur dem Tabellendritten Ehekirchen (0:1) geschlagen geben. stm