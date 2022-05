TSV Jetzendorf schließt „unglaubliche Saison“ mit Remis ab

Dauergrinser Alex Schäffler und Daniel Stampfl feiern die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord. © HAB

Seit etwas mehr als einer Woche hat der TSV Jetzendorf die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord und den damit verbundenen Aufstieg in der Tasche.

Jetzendorf - Einmal mussten die Grün-Weißen ihre Fußballschuhe aber noch schnüren. Zum Saisonfinale haben sie beim FC Schwabing ein 1:1-Remis erspielt. „Es war ein schöner Sommerkick, den beide Mannschaften gewinnen wollten“, meinte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler, ehe er mit seiner Mannschaft wieder in den Party-Modus wechselte.

Die Jetzendorfer konnten beim FC Schwabing befreit aufspielen, die Meisterschaft war ihnen nicht mehr zu nehmen. Dennoch gingen sie die Aufgabe in München ernsthaft an. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste sehr gute Chancen, Maximilian Kreitmair, Josef Keimel und Wlad Beiz brachten den Ball aber nicht im FCS-Gehäuse unter. Vielleicht auch, weil der nötige Druck fehlte. Denn als die Jetzendorfer im Titelrennen mit dem ASV Dachau noch jeden Treffer gebraucht hatten, war die Offensivabteilung eiskalt.

Dass es in Schwabing ohne Tore in die Halbzeitpause ging, konnte Schäffler verschmerzen. Auch die nicht vorhandene Zuordnung in der 47. Minute, die den 0:1-Rückstand zur Folge hatte, trübte die Laune des TSV-Spielertrainers nicht. Gia Sibilia – wer sonst? – war es, der die Münchner mit seinem 24. Saisontor in Führung schoss. Der ehemalige Kammerberger wurde mit seiner Ausbeute bester Torjäger dieser Bezirksliga-Nord-Saison.

Danach stoppten viele Wechsel den Spielfluss. In der Schlussphase meldeten sich die Gäste dann zurück. Nach einer Flanke von Ludwig Dietrich grätschte FCS-Verteidiger Konstantin Steinmaßl den Ball ins eigene Tor (76.). „Der Ausgleich war verdient“, sagte Schäffler. Und gleichzeitig war er auch der Endstand. „Wir haben unseren Drei-Punkte-Vorsprung auf Dachau behauptet. Die Tabelle sieht sehr schön aus“, merkte Schäffler an. Und weiter: „Es war eine unglaubliche, unvergleichliche Saison mit einem sehr schönen Abschluss.“ Und diese Spielzeit feierten die Grün-Weißen ausgiebig. (Moritz Stalter)

Stenogramm

FC Schwabing - TSV Jetzendorf 1:1 (0:0)

FC Schwabing: Mathis Peters, Rafael Hinrichs, Konstantin Steinmaßl, Nicolas Peterfy, Oliver von Eitzen, Philipp Pirch, Giacinto Sibilia, Pablo Vila Beamonte, Mohenned Al-Dulaimi, Simon Wächter, Philippe Göbel – Julian Uhlhorn, Patrik Pancic, Umberto Bizzotto, Musa Akin TSV Jetzendorf: Dennis Pöllner, Florian Radlmeier, Simon Oberhauser, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Luis Sarisakal, Ludwig Dietrich, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz, David Raabe, Christos Papadopoulos – Daniel Stampfl, Samuel Jung, Stefan Nefzger, Quirin Lochmahr Zuschauer: 50 Tore: 1:0 (47.) – Giacinto Sibilia. 1:1 (76.) – Eigentor.