TSV Jetzendorf sichert dank Keimel-Doppelpack zweiten Platz ab

Dicke Luft im Jetzendorfer Strafaum: Gemeinsam klären die Verteidiger vor dem Feldmochinger Michael Appiah. © HAB

Auch der SpVgg Feldmoching ist es nicht gelungen, den Lauf des TSV Jetzendorf zu stoppen. Die Grün-Weißen mussten für ihren 3:0-Erfolg aber an die Leistungsgrenze gehen, denn die Gäste spielten stark.

Jetzendorf - „Man hat gesehen, warum Feldmoching die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist. Sie sind technisch stark und verteidigen gut“, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl. Mehr Punkte holte in der zweiten Saisonhälfte nur Jetzendorf. Die Grün-Weißen haben durch den Sieg gegen die Münchner den zweiten Tabellenplatz sicher.

Jetzendorf gegen Feldmoching – das Topduell an diesem Spieltag der Bezirksliga Nord wurde den Erwartungen gerecht. Beide Teams forderten sich zu Topleistungen heraus. „Es war kampfbetont, aber auch spielerisch sehenswert“, sagte Zeindl. Da beide Teams gut verteidigten, fehlten zunächst die hochkarätigen Chancen – mit einer Ausnahme: Josef Keimel schloss einen Konter nach Zuspiel von Maximilian Kreitmair nach einer halben Stunde zur Führung für den TSV ab. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch hitziger. „Die Zweikämpfe waren intensiv, aber fair“, sagte Zeindl.

In der 74. Minute erhöhte Keimel nach Vorarbeit von Florian Radlmeier auf 2:0 und brachte die Jetzendorfer den drei Punkten ein großes Stück näher. Die Gäste verloren nun die Nerven und schwächten sich selbst. Osman Öztürk wegen Foulspiels (82.) und wenig später Enis Derbazi wegen Meckerns sahen innerhalb kurzer Zeit die Ampelkarte. Damit war die Partie entschieden. In der ersten Minute der Nachspielzeit war es dann Kreitmair, der mit dem 3:0-Endstand für großen Jubel bei den Grün-Weißen sorgte. „Der Sieg war verdient, weil wir über 90 Minuten eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt und drei Tore mehr als Feldmoching gemacht haben“, so Trainer Zeindl. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - SpVgg Feldmoching 3:0 (1:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Florian Radlmeier, Simon Oberhauser, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Luis Sarisakal, Stefan Nefzger, Wojciech Swierkosz, Christos Papadopoulos – Alexander Schäffler, Wlad Beiz SpVgg Feldmoching: Semih Cakmakci, Robert Leidenberger, Osman Öztürk, Jürgen Zachari, Dogukan Numcu, Benedikt Schaletzky, Enis Derbazi, Michael Appiah, Noah Maslaton, Mehmet Köse, Cihan Öztürk – Mario Simic, Max Rabe, Baris Karaboga, Adrian Simunovic Gelb-Rote Karte: Osman Öztürk (82.), Enis Derbazi (84.) Tore: 1:0 (30.) – Josef Keimel. 2:0 (74.) – Josef Keimel. 3:0 (90.+1) – Maximilian Kreitmair