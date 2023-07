TSV Jetzendorf sieht sich für die kommende Saison gut gerüstet

Es geht wieder los: Benedict Geuenich und der TSV Jetzendorf starten in die neue Landesliga-Saison. © HAB

In Ehekirchen startet Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf in die neue Saison. Nach dem personellen Umbruch will Stefan Kellner das Spiel mit dem Ball weiter verbessern. Ziel ist der Klassenerhalt.

Jetzendorf – Die Fußballer des TSV Jetzendorf starten am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Ehekirchen in die Saison 2023/24 in der Landesliga Südwest. Nach dem Umbruch mit jeweils acht Ab- und Zugängen will der neue Trainer Stefan Kellner vor allem das Spiel mit dem Ball verbessern und die jungen Spieler behutsam an das Niveau der Landesliga heranführen.

Die Vorbereitung

Die Jetzendorfer blicken auf eine intensive Vorbereitung mit fünf interessanten Testspielen zurück. Siege feierte die Kellner-Elf gegen die Bezirksligisten FC Moosinning (5:1) und VfR Neuburg (3:1) sowie gegen den Bayernligisten FC Ismaning (3:1). Auch gegen den Bayernligisten FC Pipinsried gelang ein beachtliches Unentschieden (2:2). Im letzten Testspiel setzte es eine unnötige Niederlage gegen den Bayernliga-Aufsteiger SC Kirchheim.

„Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, sagt Kellner, „spielerisch haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert, und man erkennt wie wir spielen wollen. Auch wenn wir gegen Kirchheim spielerisch und kämpferisch einiges vermissen haben lassen, sind wir für den Punktspielauftakt gut gerüstet.“

Der Kader

Mit dem erfolgreichen Klassenerhalt in der vergangenen Saison beendeten Spielertrainer Alexander Schäffler und Co-Trainer Daniel Stampfl ihre Laufbahn beim TSV Jetzendorf. Insgesamt verließen acht Spieler den Verein. Martin Öttl, Dennis Pöllner und Christos Papadopoulos haben aufgehört, Dominik Liebl wechselte nach Günding, Ulrich Unterburger nach Scheyern, Josef Keimel nach Hilgertshausen und Sebastian Pohlmann nach Rohrbach.

Der Umbruch soll mit jungen und talentierten Spielern aus der Region gelingen. Neu sind Marius Fiederer (Rohrbach), Josef Strohmeier (Dachau 1865 II), Stefan Stöckl (Langenmosen), Niklas Schröder (Wasserlos), Frederic Rist (SE Freising), Dustin Kothmair (Stätzling A-Junioren) sowie Bryan Beyreuther und Felix Heckmeier, die beide von den Junioren des FC Pipinsried kommen.

„Das Grundgerüst mit Führungsspielern wie Maximilian Kreitmair, Wlad Beiz und Dominic Reisner bleibt erhalten. Dazu sind wir vor allem in der Breite gut aufgestellt. Die Qualität für den Klassenerhalt ist definitiv da“, so TSV-Trainer Kellner.

Die Liga

Die Landesliga Südwest galt schon in den vergangenen Jahren als sehr ausgeglichen. Mit den vier Bezirksliga-Meistern FSV Pfaffenhofen, TSV Aindling, TSV Bobingen und SC Aufkirchen gewinnt sie weiter an Qualität. „Meisterfavorit ist für mich die SpVgg Unterhaching. Aber auch Eintracht Karlsfeld kann in meinen Augen eine sehr gute Rolle spielen“, so Kellner.

Das Saisonziel

Für den TSV geht es darum, bereits möglichst früh in der Saison konstant zu punkten und die berüchtigte 40-Punkte-Marke zu erreichen. „Ziel ist es, die jungen Burschen an das Tempo und die Härte der Landesliga zu gewöhnen. Ich will aber auch Fußball spielen, daher gilt es auch in diesem Bereich die nächsten Schritte zu machen“, so Kellner.

Und der Start in den ersten Wochen ist nicht leicht. Bereits am Mittwoch, 26. Juli, reist der TSV Jetzendorf zum Auswärtsspiel zum SC Oberweikertshofen (18.30 Uhr). Es gilt also, gut in die Saison zu starten und frühzeitig erste Erfolge einzufahren.

Das Highlight

Da muss der Trainer nicht lange überlegen, schließlich stehen in der Landesliga Südwest in diesem Jahr zwei heiße Duelle an – die Derbys gegen den FSV Pfaffenhofen. Das erste Spiel findet am ersten Volksfestwochenende (2. September) statt. Kellner: „Das ist schon etwas Besonderes. Bisher haben wir uns nur in der Bezirksliga duelliert, jetzt stehen die ersten Derbys in der Landesliga an. Wir sind schon heiß!“