TSV Jetzendorf empfängt Spitzenreiter FC Sonthofen - „die Rollen sind klar verteilt“

Alexander Schäffler, Spielertrainer des TSV Jetzendorf, im Gespräch mit seiner Mannschaft. © HAB

Der TSV Jetzendorf bekommt es mit einem wahren Brocken zu tun. Zu Gast im Dachauer Hinterland ist der aktuelle Spitzenreiter der Landesliga: Sonthofen.

Jetzendorf – Zweimal sind sich der TSV Jetzendorf und der 1. FC Sonthofen in der Landesliga Südost begegnet, beide Duelle in der Saison 2019/21 verloren die Grün-Weißen. Am morgigen Sonntag um 16 Uhr kommt es zur dritten Auflage. „Wenn Sonthofen nach Jetzendorf kommt, sind die Rollen klar verteilt“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler: „Wir haben absolut nichts zu verlieren.“

Spielerausfälle auf wichtigen Positionen machen die ohnehin schwierige Aufgabe noch kniffliger. Im Spiel gegen den Tabellenführer muss Schäffler in der Defensivzentrale umbauen, denn Wojciech Swierkosz ist auf Hochzeitsreise und Ferdinand Els im Urlaub. Damit fehlen beide Innenverteidiger.

Und als wäre dies nicht genug, ist die erste Alternative mehr als fraglich: Markus Pöllner, Co-Spielertrainer und eigentlich auf der Sechserposition unersetzbar, ist verletzt und muss ein Antibiotikum einnehmen. „Es wird ein relativ knappes Ding bei Markus. Ich bin nicht sehr optimistisch“, gibt Schäffler zu. Der Spielertrainer selbst wird sicher ausfallen. Das Innenband im Knie ist lädiert. In den nächsten zwei, drei Wochen ist Ruhe angesagt, aber kein Landesliga-Fußball.

Es gibt bessere Voraussetzungen, um als Aufsteiger in das Duell mit dem Tabellenführer zu gehen. Dennoch sehen die Jetzendorfer eine kleine Chance. „Wir hatten auch am vergangenen Wochenende in Gilching die ein oder andere Umstellung, aber wir haben leidenschaftlich gespielt“, erinnert Schäffler an den couragierten Auftritt, der mit einer knappen 2:3-Niederlage endete. „Wir hatten eine Topmannschaft am Rande eines Unentschiedens. Ich hoffe, dass wir so eine Leistung wieder auf den Platz bringen können“, so der TSV-Spielertrainer weiter.

Die Jetzendorfer haben sich eigentlich zum Ziel gesetzt, Heimspiele zu gewinnen. Gegen Sonthofen weichen sie davon ab. „Sonthofen ist noch mal eine andere Hausnummer als Gilching, für mich ist das der Topfavorit auf den Aufstieg. Wenn wir etwas Zählbares in Jetzendorf behalten, wäre das Riesenerfolg“, so Schäffler.

Die Oberallgäuer haben sechs ihrer acht Saisonspiele gewonnen und überzeugten bislang defensiv wie offensiv. Trainer Benjamin Müller hat einen großen Anteil daran. Der 39-Jährige war vor seinem Engagement als Trainer lange Zeit Spieler beim FCS. (Moritz Stalter)