„Das war top“: TSV Jetzendorf gibt sich in Kasing keine Blöße

Warum so skeptisch? Jetzendorfs Coach Alex Schäffler darf nach dem souveränen Sieg in Kasing zufrieden sein. © HAB

Eine spielerische Glanzleistung ist auf dem Platz des SV Kasing nicht möglich gewesen. Der TSV Jetzendorf hat daher versucht, dem abstiegsbedrohten Heimteam ein intensives Duell zu bieten - mit Erfolg.

Jetzendorf - „Wir haben so gespielt, wie eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt. Wir waren giftiger, ekliger und haben auch mal gefoult“, sagte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. In den entscheidenden Situationen haben die Gäste ihre individuelle Klasse aufblitzen lassen. Ihr 3:0-Sieg war auch in der Höhe verdient.

Die erste starke Aktion der Jetzendorfer bescherte ihnen in der dritten Minute die Führung: Maximilian Kreitmair traf den Ball aus 18 Metern perfekt und ließ SVK-Keeper Patrick Lücking keine Chance – das frühe 1:0. Wenig später hatteKasing durch Fabian Burchard die Chance auf den Ausgleich, doch Jeremy Manhard im Jetzendorfer Tor lenkte den Schuss an den Pfosten (5.). Mehr ließen die Gäste nicht zu, weil die Innenverteidigung um Wojciech Swierkosz und Christos Papadopoulos die langen Bälle der Kasinger wegverteidigte.

„Ich hebe ungern einzelne Spieler heraus, aber Papa und Wojciech haben fehlerfrei gespielt. Das war super“, lobte Schäffler seine Defensivzentrale. Die Grün-Weißen ließen sich nicht locken, sondern setzten auf eine kontrollierte Offensive. Und wenn sich Kasing mal nach vorne traute, konterten die Gäste. Stefan Nefzger und JosefKeimel hatten gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer, doch es fehlte jeweils ein Quäntchen. Ein Fehlpass der Kasinger führte zum 2:0 der Gäste, denn Nefzger steuerte frei auf das SVK-Tor zu, umspielte den Torhüter und schob dann ein (41.).

Auch nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber auf lange Bälle, doch die TSV-Defensive ließ weiterhin nichts zu. Und als Nefzger eine Viertelstunde vor Spielende ein Missverständnis in der SVK-Defensive ausnutzte und auf 3:0 stellte, war das Spiel entschieden. „Der Platz war schwer zu bespielen und der Gegner hat Punkte gegen den Abstieg gebraucht. Die schwierige Situation haben wir aber voll angenommen. Das freut mich“, sagte Schäffler nach dem Schlusspfiff. Und weiter: „Wir haben heute nicht immer schön, aber komplett seriös gespielt. Das war top.“ Die Jetzendorfer eroberten die Jetzendorfer die Tabellenführung vom ASV Dachau zurück. Der Konkurrent war allerdings an diesem Wochenende und hat mittlerweile drei Spiele weniger absolviert. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SV Kasing - TSV Jetzendorf 0:3 (0:2) SV Kasing: Patrick Lücking, Christian Hartwig, Enes Mete, Patrick Rzepka, Maximilian Heisler, Martin Oblinger, Christoph Noll, Nikita Müller, Fabian Burchard, Nico Seitz, Fabian Reichenberger – Andreas Dold, Noah Bentner, Jonas Götz, Thomas Fehringer, Matthias Neumayer TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Simon Oberhauser, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Luis Sarisakal, Stefan Nefzger, Wojciech Swierkosz, Christos Papadopoulos – Dennis Pöllner, Florian Radlmeier, Daniel Stampfl, Wlad Beiz, David Raabe, Moritz Lessel Tore: 0:1 (3.) – Maximilian Kreitmair. 0:2 (41.) – Stefan Nefzger. 0:3 (75.) – Stefan Nefzger