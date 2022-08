Erstmals in der Vereinsgeschichte: TSV Jetzendorf gewinnt zwei Landesliga-Spiele in Folge

Premiere: Erstmals in der Vereinsgeschichte hat der TSV Jetzendorf (im Bild Leon Grauvogel) zwei Landesliga-Punktspiele in Folge gewonnen. © HAB

Premiere für den TSV Jetzendorf: Die Grün-Weißen haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zwei Landesliga-Spiele in Folge gewonnen.

Jetzendorf - Den entscheidenden Treffer beim 2:1-Heimsieg gegen den TSV Gersthofen erzielte Dominic Reisner kurz vor dem Spielende.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison belohnten sich die Jetzendorfer für den großen Aufwand, den sie Spiel für Spiel betreiben. „Jedes Duell in dieser Liga fühlt sich an wie Relegation“, sagte Alexander Schäffler, der Spielertrainer des Aufsteigers: „Die Anspannung vor den Spielen ist extrem. Es sind alles enge Spiele mit hoher Intensität.“ Die Partie gegen Gersthofen war keine Ausnahme, denn zunächst wurden die Jetzendorfer von den dominant auftretenden Gästen überrascht. Die Schäffler-Elf fand nicht in die Zweikämpfe und lief dem Ball hinterher. Doch in einem Punkt hat sich der Aufsteiger gesteigert gegenüber der bisher einzigen Landesliga-Spielzeit 2019/21. „Wir überstehen so eine Phase ohne Gegentor, weil wir weniger individuelle Fehler machen. Und wenn wir fehlerfrei spielen, können wir gewinnen“, so Schäffler.

Nach dem starken Auftakt der Gäste bissen sich die Grün-Weißen in die Begegnung. Das Spiel kippte. Ben Geuenich und Reisner hatten Großchancen auf die Führung, doch es blieb beim 0:0 – vorerst. Das änderte sich in der 45. Minute nach einem Schäffler-Treffer, den der Spielertrainer als „eines unserer schönsten Tore der letzten Jahre“ bezeichnete. „Wir haben uns von hinten nach vorne mit Zug durchkombiniert. Ich musste dann nur noch reinschieben“, so der Torschütze. Die Halbzeitansprache hielt dann Co-Trainer Daniel Stampfl. „Wenn ich auf dem Platz stehe, übernimmt er die Ansprache. Daniel findet eigentlich immer die richtigen Worte“, so Schäffler.

Viel musste Stampfl in diesem Fall aber nicht sagen. Die Jetzendorfer waren berauscht von ihrer eigenen Leistung. „Wenn wir merken, dass wir in der Landesliga Spiele aus eigener Kraft gewinnen können, setzt das Kräfte frei“, berichtete Schäffler.

Und so stürzte sich die Heimelf voller Elan in die intensive zweite Halbzeit – trotz müder Beine in der Englischen Woche. Reisner hatte sogar die Chance auf den zweiten Treffer, Gersthofen ließ sich aber nicht abschütteln. In der 65. Minute schockte Nico Baumeister die Jetzendorfer mit dem Ausgleichstreffer nach einem Missverständnis in der Defensivabteilung der Hausherren. Ein Wirkungstreffer, wie Schäffler zugab: „Das Gegentor war nach unserer großen Chance ein herber Rückschlag.“

Schäffler wechselte, er brachte frische Spieler, darunter Josef Keimel, für mehr Offensive. Die Jetzendorfer versuchten noch einmal alles – mit Erfolg: In der 88. Minute erzielte Reisner nach Vorarbeit von Keimel den 2:1-Siegtreffer. „Wir haben erstmals in der Landesliga zwei Spiele in Folge gewonnen. Und jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen und am Samstag in Weißenburg mit dem dritten Sieg die Englische Woche perfekt machen“, so Schäffler. Er unterstreicht mit dieser Aussage: Der TSV Jetzendorf ist in der Landesliga angekommen - und möchte gerne länger bleiben. (stm)

TSV Jetzendorf - TSV Gersthofen 2:1 (1:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Maximilian Kreitmair, Benedict Geuenich, Markus Pöllner, Alexander Schäffler, Luis Sarisakal, Dominic Reisner, Wlad Beiz – Josef Keimel, Dominik Liebl, David Raabe, Marc Peuker.

TSV Gersthofen: Niklas Gordy, Michael Hildmann, Okan Yavuz, Manuel Rosner, Nico Baumeister, David Miller, Sebastian Lux, Matthias Steger, Niklas Kratzer, Stefan Heger, Florian Gai – Jermaine Meilinger, Tobias Hildmann, Jannick Piller, Ferkan Secgin.

Zuschauer: 275.

Tore: 1:0 (45.) – Alexander Schäffler. 1:1 (65.) –Nico Baumeister. 2:1 (88.) – Dominic Reisner.