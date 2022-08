TSV Jetzendorf: Keine Angst vor dem Aufstiegskandidaten

Alexander Schäffler, Spielertrainer des TSV Jetzendorf, im Gespräch mit seiner Mannschaft. © HAB

Der TSV Jetzendorf empfängt den Aufstiegskandidaten aus Gilching. Die Jetzendorfer wollen ihre Siegesserie weiter ausbauen.

Jetzendorf – Von wegen Eintagsfliege: Der TSV Gilching/Argelsried hat sich nach Platz drei in der vergangenen Saison auch in dieser Spielzeit im vorderen Drittel der Landesliga Südwest eingenistet. Für den TSV Jetzendorf wird das Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) bei der einzigen ungeschlagenen Mannschaft der Liga die nächste große Herausforderung. Die Grün-Weißen müssen sich allerdings nicht verstecken.

TSV Jetzendorf mit Top-Scorer Reisner gegen Gilching

„Wir haben in den ersten acht Spielen ordentlich gepunktet und wollen unsere Serie ausbauen“, sagt Alexander Schäffler, der Spielertrainer der Jetzendorfer. Dafür muss der Aufsteiger zeigen, dass er auch die Spitzenteams ärgern kann. Denn zu denen zählt Schäffler den kommenden Gegner: „Gilching gehört zu den Aufstiegskandidaten.“ Der TSV Gilching/Argelsried spielt seit sechs Jahren in der Landesliga Südwest. Meist unauffällig, aber mit Ausreißern nach oben. Seit 2019 trainiert Peter Schmidt den Klub. Der 39-Jährige hatte zuvor erfolgreich beim FC Deisenhofen gearbeitet und knüpft in Gilching dort an. Mit Spielern wie Marcel Ebeling hat Schmidt außerdem individuelle Klasse im Kader. Der ehemalige Stürmer des FC Pipinsried ist mit drei Treffern der beste Torschütze der Gilchinger in dieser Saison.

Zweimal häufiger geknipst hat Dominic Reisner. Der Jetzendorfer Topscorer belegt in der Torschützenliste der Landesliga Südwest den dritten Platz. Am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Durach fehlte der 26-Jährige urlaubsbedingt. In Gilching ist er wieder mit von der Partie – so wie auch Ben Geuenich. Dennoch ist die Personalsituation angespannt. Spielertrainer Schäffler fehlt wegen einer Knieverletzung. Co-Spielertrainer Markus Pöllner ist angeschlagen und fraglich. „Hinzu kommen Überschneidungen bei Urlauben. Wir werden wahrscheinlich nur mit 14 Feldspielern anreisen können“, sagt Alexander Schäffler.

TSV Jetzendorf: „Wollen unsere Serie ausbauen“

Gegen Durach haben die Grün-Weißen gezeigt, dass sie auch ohne wichtige Spieler punkten können. „Wir wollen unsere Serie ausbauen und im fünften Spiel in Folge ungeschlagen bleiben“, so der Spielertrainer – wohlwissend, dass es in Gilching schwierig wird. „Wir müssen uns gegenüber Durach steigern. Ich traue uns zu, dass wir Gilching ärgern“, sagt der 33-Jährige. Dann fügt er an: „Wenn wir wieder ein aggressives Zweikampfverhalten auf den Platz bringen.“

In den vergangenen Wochen waren die Jetzendorfer auf Entdeckungsreise. Sie spielten erstmals in Weißenburg und Erkheim – und entdeckten neue Stadien. Die Anlage in Gilching kennen die Grün-Weißen jedoch. Dort kam es in der abgebrochenen Corona-Saison zum einzigen Pflichtspielduell beider Teams. Die Partie endete 1:1. Damit wären Spielertrainer Schäffler und sein Team in der aktuellen Situation zufrieden.