Ex-Profi Ebeling beendet Jetztendorf-Serie: Gilchinger erzielt Doppelpack gegen Aufsteiger

Zum Haare raufen: Die Jetzendorfer mussten sich nach einem Doppelpack von Marcel-Pascal Ebeling geschlagen geben. © HAB

Die Serie des TSV Jetzendorf ist nach vier Spielen ohne Niederlage gerissen. Der Aufsteiger verlor beim TSV Gilching/Argelsried mit 2:3.

Jetzendorf – „Ein Punkt wäre drin gewesen, aber die Gilchinger sind keine Laufkundschaft. Sie haben viel individuelle Klasse“, sagte Manfred Zeindl, der Sprecher der Grün-Weißen.

Die Gäste gingen nicht als Favorit in das Duell in das Duell mit dem Tabellendritten der vergangenen Saison, erwischten aber den besseren Start: Josef Keimel spielte bei einem Konter auf Max Kreitmair, der zum 1:0 abschloss (10.). Danach deuteten die Gilchinger mehrfach an, warum sie Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler auf der Liste seiner Aufstiegskandidaten hat. Ziad Saibou nutzte eine der Gilchinger Chancen zum 1:1-Ausgleich – ebenfalls nach einem Konter.

Die Heimelf war vor allem dann gefährlich, wenn sie über die Flügel angriff, oder Marcel Ebeling die Bälle im Zentrum geschickt verteilte. Die Jetzendorfer hielten jedoch dagegen. Vor der Halbzeitpause hatten beide Mannschaften eine Großchance auf die Führung, doch es blieb beim 0:0 nach 45 Minuten. „Das war schon in Ordnung so“, sagte Zeindl da: „In der zweiten Halbzeit werden wir aber noch einmal alles reinwerfen müssen.“

Die Gäste hielten auch nach dem Seitenwechsel mit, weil Spieler wie Bezirksliga-Debütant David Raabe ihre Sache sehr gut machten. Die Grün-Weißen mussten aber die Klasse der Gilchinger anerkennen, die immer wieder aufblitzte. So auch in der 52. Spielminute, als der Ex-Pipinsrieder Ebeling die Heimelf erstmals in Führung brachte. Die Jetzendorfer ließen sich aber nicht entmutigen und antworteten nur neun Minuten später durch Dominic Reisner. Der Toptorjäger der Gäste verwertete eine Flanke von Martin Öttl zum 2:2-Ausgleich.

Danach durfte die Elf von Trainer Schäffler vom fünften ungeschlagenen Spiel in Folge träumen. Bis in der 80. Minute Ebeling mit einem Sonntagsschuss die Partie entschied. „Am Ende hat die individuelle Klasse das Spiel entschieden. Trotzdem haben wir es gut gemacht“, so Zeindl. (Moritz Stalter)