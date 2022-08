TSV Jetzendorf vergibt Chance auf nächsten Sieg - „Dürfen uns heute aber nicht beschweren“

Der TSV Jetzendorf baut seine Ungeschlagen-Serie aus. © TSV

Der TSV Jetzendorf bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen den VfB Durach wäre am Ende sogar ein Sieg drin gewesen.

Jetzendorf – In der 85. Minute hatte Max Kreitmair die große Chance, aus elf Metern zum Matchwinner zu werden. Der Stürmer brachte seinen Elfmeter platziert auch aufs Tor, doch Julian Methfessel, der Keeper des VfB Durach, parierte. Landesligist TSV Jetzendorf musste sich deshalb mit einem 2:2-Remis begnügen.

Dennoch sprach Spielertrainer Alexander Schäffler anschließend von einem gewonnenen Punkt: „Unter dem Strich können wir mit dem Ergebnis sehr gut leben, weil wir heute über weite Strecken nicht die bessere Mannschaft waren.“ Den besseren Start erwischten aber die Grün-Weißen. Wlad Beiz verlängerte eine Freistoßflanke von Markus Pöllner mit dem Kopf ins Tor und bescherte dem TSV einen Auftakt nach Maß (2.). Die Gäste aus dem Oberallgäu deuteten aber bereits in der Anfangsphase an, dass sie spielerische Klasse haben.

Und als sich die Jetzendorfer mit der Führung im Rücken immer mehr zurückzogen und auf Konter lauerten, kippte das Spiel in die Richtung der Duracher. Angetrieben von Kapitän Thomas Echteler und Niklas Eggenberger, erhöhten die Gäste den Druck. Beim verdienten 1:1-Ausgleich halfen allerdings die Jetzendorfer mit. Sie erlaubten sich in der Vorwärtsbewegung einen Ballverlust, der ihnen um die Ohren flog. Echteler stellte auf 1:1 (37.). Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste das 2:1 auf dem Fuß, doch TSV-Keeper Jeremy Manhard war hellwach.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Durach hatte mehr vom Spiel, während es den Jetzendorfern nicht gelang, selbst Druck aufzubauen. Nach einer Stunde jubelten die Gäste zum zweiten Mal – aus dem Nichts: TSV-Innenverteidiger Ferdinand Els spielte einen Ball ins Zentrum. Christoph Gruber antizipierte, spitzelte dazwischen, lief alleine auf Manhard zu und ließ dem Keeper keine Chance (62.). Danach rappelten sich die Grün-Weißen noch einmal auf.

Die Belohnung war der Ausgleich durch Schäffler. Der Spielertrainer setzte sich gegen einen VfB-Verteidiger durch und überraschte Torhüter Methfessel mit der Picke (75.). Das Duell war wieder offen. Als der Schiedsrichter in der 85. Minute auf den Punkt zeigte, durften die Jetzendorfer sogar von drei Zählern träumen. Doch Methfessel entschärfte den Kreitmair-Schuss. „Wir hatten zwar die große Chance, aber heute dürfen wir uns nicht beschweren“, so Spielertrainer Schäffler. Immerhin: Die Jetzendorfer sind nun seit vier Spielen ungeschlagen und erzielten in den letzten fünf Partien jeweils zwei Treffer. Eine deutliche Steigerung nach den drei Spielen mit null Toren zum Landesliga-Saisonauftakt. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Markus Pöllner, Alexander Schäffler, Luis Sarisakal, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz – David Raabe, Martin Öttl, Marc Peuker VfB Durach: Julian Methfessel, Maximilian Wieder, Thomas Echteler, Niklas Eggensperger, Timo Hössl, Robin Brandmeir, Christoph Gruber, Markus Settele, Tobias Steidle, Tim Seefried, Manuel Methfessel – Florian Hüttl, Johannes Heinle, Justin Glöckner

Tore: 1:0 (2.) – Wlad Beiz. 1:1 (37.) – Thomas Echteler. 1:2 (62.) – Christoph Gruber. 2:2 (75.) – Alexander Schäffler.