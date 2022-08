Jetzendorf kehrt zurück in den Ligaalltag: „Das war etwas Einmaliges in der Vereinsgeschichte“

Alexander Schäffler hat die Feierlichkeiten rund um den Frautag genossen. © Adrian Goldberg

Der Jetzendorfer Frautag – stets das Fest des Jahres in der Gemeinde – kam den TSV-Fußballern gerade recht. Mittlerweile sind die Feierlichkeiten nach der erfolgreichen Englischen Woche beendet.

Jetzendorf – An diesem Sonntag kehren die Grün-Weißen mit dem Heimspiel gegen den VfB Durach zurück in den Alltag der Landesliga Südwest. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

„Es war ein absolutes Highlight, die Sieben-Punkte-Woche am Frautag zu feiern. Das war etwas Einmaliges in der Vereinsgeschichte“, blickt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler zurück. Seit Dienstagmorgen hat er den Fokus auf die anstehende Partie gegen Durach gerichtet – und darauf, wie er auf die Ausfälle mehrerer Schlüsselspieler reagiert. Denn im Heimspiel gegen die Oberallgäuer muss der 33-Jährige seine Mannschaft umstellen.

Dominic Reisner, fünffacher Torschütze in dieser Saison und in jedem Spiel der Englischen Woche einmal erfolgreich, hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ein möglicher Ersatz wäre Ben Geuenich, der zuletzt zwischen Startelf und Ersatzbank pendelte, doch auch der Rückkehrer vom SE Freising macht Urlaub.

„Das trifft uns hart. Aber wir werden uns was einfallen lassen, wie wir die fünf Tore von Domi ersetzen oder auf mehrere Schultern verteilen“, versichert Schäffler. Wie an den vergangenen beiden Spieltagen wird außerdem Kapitän Martin Öttl verletzt ausfallen – und mit ihm einer der unumstrittenen Führungsspieler.

Es gibt aber auch positive Nachrichten: Wojciech Swierkosz hat seine Rotsperre abgesessen. Die Rückkehr des Innenverteidigers bringt Schäffler neue Optionen. So könnte Swierkosz den Part in der Viererkette neben Ferdinand Els übernehmen, während Markus Pöllner eine Position nach vorne auf die Sechs rückt. Ob Spielertrainer Schäffler seine stabile Innenverteidigung auseinanderreißt, wird sich zu Spielbeginn zeigen.

Der VfB Durach ist den Jetzendorfern noch im Gedächtnis, denn im bisher einzigen Duell vor knapp drei Jahren unterlag der TSV zu Hause mit 0:1. „Das war kein gutes Spiel von uns. Wir haben etwas gutzumachen“, kündigt Schäffler an.

Der Gegner aus der Nähe von Kempten steht nach sechs Spielen bei sechs Punkten. Doch Vorsicht: Jeden ihrer sechs Zähler holten die Duracher in der Fremde. Damit gehören sie zu den besten Auswärtsteams der Liga.

Die Jetzendorfer lassen sich davon aber nicht beunruhigen. „Der Gegner steht hinter uns. Klar, dass wir zu Hause dreifach punkten wollen“, sagt TSV-Spielertrainer Schäffler. Mit Blick auf die fehlenden Spieler fügt er an: „Wir sind in einer Verfassung, in der wir den ein oder anderen Ausfall kompensieren können.“ Das Selbstvertrauen der Grün-Weißen ist spürbar. (stm)