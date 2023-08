Jetzendorf will endlich gegen den VfB Durach siegen: „Die spielen alles mit voller Überzeugung“

Stefan Stöckl (links) holte am letzten Spieltag den entscheidenden Elfmeter heraus. © hae

Zum fünften Spieltag reist der TSV Jetzendorf zum VfB Durach. Keines der letzten drei Duelle konnte die Mannschaft von Kellner für sich entscheiden.

Jetzendorf – Der TSV Jetzendorf steht am 5. Spieltag der Landesliga Südwest vor einer schweren Aufgabe: Die Mannschaft von Trainer Stefan Kellner reist am heutigen Mittwoch zum über 150 Kilometer entfernten VfB Durach. Anpfiff ist um 19 Uhr. Und obwohl die Saison noch sehr jung ist, geht es schon jetzt darum, konstant zu punkten und Erfolge zu feiern. „Jeder Punkt kann am Ende wichtig sein“, so Kellner.

Das Problem: Durach liegt den Jetzendorfern nicht. Keines der bisherigen drei Duelle gegen die robusten Allgäuer konnte der TSV für sich entscheiden. In der vergangenen Saison teilten sich beide Teams zweimal die Punkte. Und obwohl die Grün-Weißen in beiden Duellen den Sieg vor Augen hatten, durften sie sich hinterher nicht beschweren, denn Durach war in beiden Spielen mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser.

„Die Duracher sind physisch stark und spielen alles mit voller Überzeugung. In 70 der 90 Minuten sind sie im Pressing unterwegs“

Kellner war damals noch nicht Trainer des TSV, er hat sich aber über den Gegner informiert. „Die Duracher sind physisch stark und spielen alles mit voller Überzeugung. In 70 der 90 Minuten sind sie im Pressing unterwegs“, beobachtete der 31-Jährige.

Kellner sah beim 2:1-Sieg der Duracher in Oberweikertshofen außerdem starke Einzelspieler wie Mittelfeldakteur Gregor Mürkl, den Stürmer Tobias Seger oder Joker Tim Seefried, der nach seiner Einwechslung auf dem Flügel für Furore sorgte – und den 2:1-Siegtreffer erzielte. Seefried war es auch, der den Jetzendorfern im Rückspiel der vergangenen Saison (1:1) mit einem traumhaften Freistoß den Sieg entriss.

Jetzendorf möchtes es dem SC Oberweikertshofen nachmachen und über flache Pässe das Spiel gewinnen

Durach hat nach vier Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto, der TSV immerhin sechs aus drei Spielen. Kellner hat sich etwas ausgedacht. Zu viel will er nicht verraten, aber er wünscht sich, dass sich seine Spieler nicht vom Pressing des Gegners einschüchtern lassen. „Wir müssen uns trauen, Fußball zu spielen, auch wenn wir gepresst werden. Dann sind sie verwundbar, das hat Oberweikertshofen gezeigt“, so Kellner.

Und weiter: „Wenn Oberweikertshofen flach rausgespielt hat, sind sie durchgekommen. Das wollen wir auch, denn wenn wir lange Bälle schlagen, dann köpfen sie alles weg.“ Die Jetzendorfer haben also einen Plan: Das intensive und lautstarke Pressing der Duracher mit klaren und einfachen Pässen zu überspielen.

Und auch sonst ist die Kellner-Truppe gut drauf, auch wenn die vergangene Woche nicht nur Gutes gebracht hat. So fallen Leon Grauvogl und Ben Geuenich verletzungsbedingt länger aus. Der ebenfalls angeschlagene Stefan Nefzger ist auf Hochzeitsreise und erst einmal raus.

Dass die Grün-Weißen auch ohne die Ausfälle erfolgreich sein können, haben sie am vergangenen Wochenende gegen Aindling (1:0) bewiesen. Mit dem Ergebnis war Kellner zwar zufrieden, nicht aber mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Gegen Durach muss eine Steigerung her, sonst bleiben die Punkte bei den wuchtigen Allgäuern. (Moritz Stalter)