„Es wäre mehr drin gewesen“: TSV Jetzendorf verliert trotz Führung gegen Kaufering

Teilen

Zum Haare raufen: Die Jetzendorfer haben das Heimspiel gegen Kaufering nach einer 1:0-Führung noch mit 2:3 verloren. Auch TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler (rechts) konnte das Blatt nach seiner Einwechslung nicht mehr wenden. © HAB

Kurz vor der Halbzeitpause war es Dominic Reisner, der die Landesliga-Kicker des TSV Jetzendorf im Aufsteiger-Duell gegen den VfL Kaufering auf die Siegerstraße brachte.

Jetzendorf - Weil sich die Heimelf danach eine zehnminütige Auszeit gönnte, drehten die Gäste das Ergebnis. „Es wäre mehr drin gewesen“, sagte TSV-Sprecher Manfred Zeindl nach der 2:3-Niederlage am vierten Spieltag.

Alexander Schäffler, der Spielertrainer der Grün-Weißen, schaute sich die erste Halbzeit von der Seitenlinie aus an. Er sah einen guten Auftritt seiner Mannschaft, die allerdings in der Defensive hellwach sein musste. „Die Kauferinger haben eine dribbelstarke Offensivabteilung“, stellte Zeindl fest. Marcel Lex, Daniel Neuhaus und Felix Mailänder stellten die TSV-Defensive vor Probleme. Bereits in der vierten Minute sah Jetzendorfs Außenverteidiger Flo Radlmeier nach einem Foul die gelbe Karte, er fand aber danach das richtige Maß in der Zweikampfführung.

Die erste Topchance hatte sein Teamkollege Ben Geuenich. Der Rückkehrer hatte Kauferings Torhüter schon umspielt, brachte aber keinen Druck hinter den Ball. Im Gegenzug war TSV-Keeper Jeremy Manhard erstmals gefordert.

TSV Jetzendorf: Anfang der zweiten Hälfte verpennt

Nach dem ereignisreichen Auftakt spielte sich ein Großteil der Partie im Mittelfeld ab. Erst in der Schlussphase der ersten 45 Minuten wurde es wieder aufregend. Den Auftakt machte Reisner, der nach Vorarbeit von Geuenich mit der Innenseite überlegt ins lange Eck traf (41.). „Wir hatten in dieser Phase alles im Griff“, sagte Zeindl. Nur zwei Minuten später jubelten jedoch die Gäste, weil Sebastian Bonfert nach einer Freistoßflanke zum 1:1 einköpfte.

Zum Start der zweiten Halbzeit brauchten die Grün-Weißen, um auf Touren zu kommen. Diese Phase nutzten die Gäste aus. Neuhaus erzielte nach einem der seltenen Fehler des starken Markus Pöllner das 1:2 (51.). Die Jetzendorfer wollten den schnellen Ausgleich, doch Josef Keimel brachte den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unter, sondern traf einen VfL-Verteidiger auf der Linie.

Die Gäste machten es besser: Joker Vincent Vetter schloss einen Konter in der 73. Minute zum 1:3 ab. „Wir haben trotzdem nicht aufgegeben“, lobte Zeindl. Und tatsächlich verkürzten die Jetzendorfer nur fünf Minuten später durch Max Kreitmair. Es war noch genug Zeit. Der TSV warf noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich sollte der Heimelf aber nicht mehr gelingen. „Das ist bitter, mit etwas Glück wäre auf jeden Fall ein Punkt drin gewesen“, so Manfred Zeindls Resümee.

TSV Jetzendorf - VfL Kaufering 2:3 (1:1)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Ferdinand Els, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Benedict Geuenich, Markus Pöllner, Dominic Reisner, Wlad Beiz – Luis Sarisakal, Wojciech Swierkosz, Alexander Schäffler, David Raabe

VfL Kaufering: Michael Wölfl, Kilian Pittrich, Sebastian Bonfert, Daniel Rimmer, Luis Vetter, Tizian Hampel, Fabian Schwabbauer, Marcel Lex, Daniel Neuhaus, Felix Mailänder, Manuel Wolf – Vincent Vetter, Maximilian Muha, Thomas Hasche, Philipp Bauer

Zuschauer: 265

Tore: Dominic Reisner. 1:0 (41.) – Sebastian Bonfert. 1:1 (43.) – Daniel Neuhaus. 1:2 (51.) – Vincent Vetter. 1:3 (73.) – Maximilian Kreitmair. 2:3 (76.)