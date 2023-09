Sechs-Punkte-Spiel: TSV Jetzendorf empfängt den Tabellenvorletzten VfL Kaufering

Die Jetzendorfer erwarten den VfL Kaufering zum 10. Spieltag. © Jonas Jakob

Auch gegen den vermeintlich Underdog möchte Jetzendorf sich drei Punkte sichern. TSV-Trainer Stefan Kellner warnt vor dem bevorstehenden Gegner.

Jetzendorf – Die Fußballer des TSV Jetzendorf haben sich gegen die Teams aus dem Tabellenkeller der Landesliga Südwest keine Blöße gegeben. Am Sonntag (15 Uhr) wollen sie auch gegen den taumelnden VfL Kaufering gewinnen. TSV-Trainer Stefan Kellner bezeichnet das Duell als Sechs-Punkte-Spiel, „weil wir einen Konkurrenten um den Klassenerhalt auf elf Punkte distanzieren können“.

„Das verflixte zweite Jahr“ ist eine der bekannteren Fußball-Phrasen. Der VfL Kaufering ist ein Beispiel dafür, weshalb sich diese Weisheit hartnäckig hält. Denn in der vergangenen Saison spielten die Kauferinger vor allem in der Hinrunde stark auf. Mit Platz sechs in der Endabrechnung waren sie bester Aufsteiger – noch vor dem TSV Jetzendorf. In dieser Saison sah es zunächst so aus, als würde Kaufering wieder an die Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen können.

Kaufering startete gut in die Saison, mittlerweile neuer Trainer an der Seitenlinie

An den ersten vier Spieltagen gelang ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Schwabmünchen, ein Remis beim Zweiten Karlsfeld sowie ein Erfolg gegen den Fünften Erkheim. Doch dann folgte der Bruch. Seitdem haben die Kauferinger nur noch verloren und deftige Abreibungen kassiert.

Nach den Klatschen in Memmingen (0:7) und Ehekirchen (1:6) trat Trainer Christian Feicht zurück – und kam damit wohl seiner Entlassung zuvor. Denn Uli Stenglmair, der Sportlichen Leiter des VfL Kaufering, betonte: „Wir hätten jetzt auch reagiert.“ Feichts Nachfolger ist Sebastian Bonfert, der in den vergangenen beiden Jahren noch als Spieler für den VfL auf dem Platz stand. Auch Bonfert konnte den Schalter aber noch nicht umlegen. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach kassierte Kaufering eine 0:2-Heimniederlage gegen den SC Oberweikertshofen.

„Wir sollten aber nicht nur auf die Tabelle schauen. Die Kauferinger haben zu Saisonbeginn gezeigt, was sie können“

Dass das zweite Jahr nicht verflixt sein muss, beweisen die Jetzendorfer. Sie haben auf den Rückschlag im Derby in Pfaffenhofen (2:5) unter der Woche bei Schlusslicht Bobingen (1:0) umgehend reagiert. Gegen die Teams aus dem Tabellenkeller sah Jetzendorf bislang gut aus, denn auch gegen den 16. Illertissen war der TSV erfolgreich. Nun soll auch ein Sieg gegen den Vorletzten Kaufering her.

„Wir sollten aber nicht nur auf die Tabelle schauen. Die Kauferinger haben zu Saisonbeginn gezeigt, was sie können“, sagt TSV-Coach Kellner. Er hat den Gegner analysiert: „Sie sind robust und groß gewachsen. Bei Standards müssen wir aufpassen. Und mit Manuel Detmar und Niklas Neuhaus haben sie auf den Flügeln schnelle Leute.“

Für die Jetzendorfer Defensive bedeutet dies Arbeit. Allerdings haben die Grün-Weißen zuletzt in Bobingen bewiesen, dass sie auch über 90 Minuten fehlerfrei verteidigen können. (Moritz Stalter)