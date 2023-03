TSV Jetztendorf verpasst vierten Sieg in Folge – Manhard hält Remis fest

Teilen

Wurde beim Elfmeter zum „Spielverderber“: Jetzendorfs Torhüter Jeremy Manhard. © dn

Der TSV Jetzendorf und der TSV Weißenburg haben sich am gestrigen Sonntag in der Landesliga Südwest mit einem torlosen Remis getrennt.

Jetzendorf – „Ich glaube, dass beide Teams mit dem Unentschieden leben können“, sagt Manfred Zeindl, der Sprecher der Grün-Weißen. Die Jetzendorfer bleiben damit das beste Rückrundenteam der Liga und neben den ebenfalls formstarken Weißenburgern die einzige ungeschlagene Mannschaft der zweiten Saisonhälfte.

Jetzendorf wollte nach dem perfekten Start aus der Winterpause gegen Weißenburg den vierten Sieg nachlegen. Das Team von Spielertrainer Alexander Schäffler musste aber schnell feststellen, warum die Weißenburger in der Rückrunde nur einen Gegentreffer kassiert haben. Bis auf Standardsituationen, die verpufften, hatten die Jetzendorfer offensiv nichts zu melden.

Gefährlicher waren die Gäste, an Jeremy Manhard im Tor der Jetzendorfer war aber kein Vorbeikommen. So verhinderte der Keeper unter anderem gegen Max Pfann spektakulär die Weißenburger Führung (35.). „Sie haben stabil gestanden und gefährliche Konter gefahren“, verteilte Zeindl ein Kompliment an den Gegner.

Die Weißenburger blieben auch nach dem Seitenwechsel ihrem Spielplan treu. In der 52. Minute sorgten die Gäste für viel Betrieb im Jetzendorfer Strafraum. Verteidiger Christos Papadopoulos sprang der Ball an die Hand, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Maik Wnendt übernahm die Verantwortung, doch Manhard entschärfte den Strafstoß und wurde zum großen Spielverderber für die Gäste.

Der Keeper hielt auch danach fehlerfrei, bis in die Schlussphase blieb es beim 0:0. In der 87. Minute hatten dann die Jetzendorfer die Möglichkeit auf den Siegtreffer, Schäffler per Kopf und Dominic Reisner im Nachschuss brachten den Ball aber nicht im Tor der Gäste unter. So blieb es bei einem torlosen Remis der besseren Sorte. (stm)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - TSV 1860 Weißenburg 0:0: TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Maximilian Kreitmair, Stefan Nefzger, Christos Papadopoulos, Wlad Beiz, Dominic Reisner, Lorenz Kirmair – Benedict Geuenich, Alexander Schäffler, Wojciech Fassl, David Raabe

Zuschauer: 290