TSV Jetzendorf will den Bann brechen: Erstes Tor, erster Sieg?

FC Ehekirchen ist zu Gast

von Moritz Stalter schließen

Jetzendorf – Das Projekt „Erstes Landesligator und erster Landesligasieg“ geht in die vierte Runde. Im zweiten Heimspiel der Saison empfängt der TSV Jetzendorf den FC Ehekirchen.

Mit einem Sieg am morgigen Sonntag würden die Grün-Weißen am Gegner aus Ehekirchen in der Tabelle vorbeiziehen (Anstoß: 17.30 Uhr).

Nach drei Spieltagen gehören die Jetzendorfer zum Kreis von sechs Teams, die in dieser Spielzeit noch sieglos sind. Der Gegner aus Ehekirchen zählt ebenfalls zu dieser Gruppe, hat aber zweimal – und damit einmal häufiger als der TSV Jetzendorf – unentschieden gespielt. Tabellenschlusslicht sind die Jetzendorfer in der Rubrik „geschossene Tore.“ Sie sind der einzige der 18 Südwest-Landesligisten, der in dieser Spielzeit noch nicht ins getroffen hat.

„Das Spiel gegen Ehekirchen ist das erste von zwei Heimspielen in Folge. Nach diesen beiden Partien wollen unser erstes Landesligator geschossen und unseren ersten Landesligasieg eingefahren haben“, sagt TSV-Trainer Alexander Schäffler.

Dann fügt er noch entschlossen hinzu: „Und unser Ziel ist ganz klar, dies bereits im Spiel gegen Ehekirchen zu schaffen.“

Nicht in die Karten spielt Schäffler, dass mit Ben Geuenich der beste Torschütze aus der Aufstiegssaison und mit Ivan Rakonic ein möglicher Vertreter fehlen werden (beide Urlaub). Martin Öttl hat Rückenschmerzen. „Er hat seit Wochen Probleme und wird sehr wahrscheinlich ausfallen“, so Schäffler über den Stand bei seinem Kapitän. Fabian Busl, der an den ersten beiden Spieltagen in der Außenverteidigung startete, ist angeschlagen und droht ebenfalls auszufallen.

„Es sieht nicht so gut aus nach dem Start mit der englischen Woche“, bewertet Schäffler die personelle Situation.

Diesen Dreierpack im Misserfolgsfall als Ausrede herzunehmen, kommt für den TSV-Trainer jedoch nicht in Frage. „Der Kader ist etwas kleiner als an den ersten drei Spieltagen, aber wir haben gute Spieler auf der Bank. Jeder hat Chancen auf einen Einsatz und kann sich beweisen.“

Über den morgigen Gegner haben sich Schäffler und sein Co-Spielertrainer Martin Schröder im Internet informiert. „Wir schauen uns ein bisschen was an, von einer genauen Gegneranalyse würde ich aber nicht sprechen“, so Schäffler.

Was ihm nicht entgangen ist: In Sonthofen, dort, wo seine Mannschaft am vergangenen Wochenende mit 0:4 unter die Räder gekommen ist, hatte Ehekirchen eine Woche zuvor 2:2 gespielt und bis in die Nachspielzeit geführt. Dass FCE-Angreifer Simon Schmaus mit drei Toren die Torschützenliste der Landesliga Südwest anführt, weiß Schäffler ebenfalls.

„Es wird sicherlich nicht einfach“, sagt der TSV-Trainer. Er hatte aber bereits vor dem Beginn der Spielzeit mehrfach betont, dass keine Partie ein Spaziergang werden würde. Also alles in Ordnung. „In Sonthofen haben wir keinen guten Tag erwischt, da war der Gegner besser. Am ersten und zweiten Spieltag waren drei Punkte möglich.“, berichtet Schäffler. Er ist sich sicher, dass der erste Sieg nur eine Frage der Zeit ist, wenn sich seine Mannschaft in einem Punkt steigert. „Wenn wir die individuellen Fehler abstellen, sind wir dran“, so Schäffler vor dem vierten Saisonspiel. stm